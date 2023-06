Nome: Chaimaa

Cognome: Cherbal

Anno di nascita: 2002

Città: Piacenza

Piattaforme: Instagram e TikTok

Categoria: Video divertenti

Chi è Chaimaa Cerbal

Chaimaa Cherbal è una tiktoker di origine marocchina, nota per i suoi video che raccontano la vita di una studentessa ai tempi del Covid-19. Ha iniziato a pubblicare i suoi contenuti nel 2020 in pieno primo lockdown, documentando in maniera ironica le situazioni che si creavano durante le lezioni online. La sua frase più famosa è: “Signorina Cherbal, lei è interrogata!”, che ha dato il via a una serie di situazioni esilaranti. Grazie al suo mood e alla sua leggerezza, Chaimaa ha conquistato oltre 2 milioni di follower su TikTok e più di 300 mila su Instagram, diventando una delle creator più seguite e apprezzate dei social.

Chaimaa ha 19 anni ed è nata nel 2002 in Marocco. Oggi vive a Piacenza, in Emilia Romagna. Oltre a essere una tiktoker, è anche una studentessa universitaria: la giovanissima content creator, infatti, frequenta la facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università Cattolica. Chaimaa ha conseguito la maturità nel 2020, e nonostante il grande impegno sui social è molto diligente nello studio. Il suo nome di origine araba si pronuncia “Sciaimè”, come lei stessa precisa nella bio di Instagram.

Chaimaa non si limita a fare video sulla scuola: tra i suoi temi preferiti ci sono la moda, il cibo, la musica e le relazioni. Chaimaa intrattiene i suoi follower con le sue espressioni buffe, i suoi cambi di voce e i suoi travestimenti. Ha collaborato anche con altri tiktoker famosi, come Nicky Passarella e Federica Scagnetti. Sulla sua vita privata, Chaimaa è molto riservata, tranne alcuni casi in cui coinvolge la sorella.

Il video con Giuseppe Conte

Nel giugno 2023 è diventato virale il suo video in cui incontra l’ex premier Giuseppe Conte presentandosi come una “bimba di Conte”, dove il segretario del Movimento 5 Stelle sta al gioco e scherza con lei: