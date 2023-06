Un exploit che non passerà certamente inosservato: nelle parole di Noel Gallagher contro i Guns N’ Roses c’è una certa insofferenza. Il frontman degli High Flying Birds, reduce dalla pubblicazione del nuovo album Council Skies, ha detto la sua sulla partecipazione della band di Axl Rose al festival di Glastonbury prevista per sabato 24 giugno.

L’ex chitarrista e fondatore degli Oasis ha parlato ai microfoni di Daily Star e ha espresso tutto il suo sdegno per la presenza della band di Welcome To The Jungle come headliner della rassegna: “Ho pensato: ‘Cosa? Sei serio? È una me**a pazzesca‘“. Perché tanto astio? Che i fratelli Gallagher nutrano un certo odio verso determinati colleghi è risaputo, anche se ci aspetteremmo che certe uscite arrivino dai tweet del fratello Liam, ma a questo giro a puntare un dito feroce contro altre rockstar è “our kid”, il maggiore Noel.

Il motivo è presto spiegato:

“Quando pensi a tutti i grandi artisti britannici che hanno pubblicato album lo scorso anno, avere i Guns N’ Roses come headliner il sabato è assurdo”.

Dopo i Blur, quindi, il bersaglio di Noel Gallagher sono i Guns N’ Roses. Per il momento Axl Rose e compagni non hanno risposto, ma probabilmente questa provocazione cadrà nel dimenticatoio. Recentemente Noel Gallagher se l’è presa anche con i The 1975 definendoli “me**a” senza mezzi termini, oltre a non annoverarli nel mondo del rock.

Matt Healy, il frontman, in tutta risposta gli ha dato del “co***one scansafatiche“, ma soprattutto lo ha punzecchiato in questo modo:

“La differenza tra me e Noel è che io faccio una serie di interviste per promuovere un album, mentre lui fa un album per promuovere una serie di interviste. Ma ti vogliamo bene Noel, rimetti insieme gli Oasis!”.

A proposito della preghiera finale, attenderemo sicuramente una nuova vita.