Giorgia Soleri riprende i mezzi pubblici e lo comunica sui social. Non una notizia ordinaria, in quanto l’influencer ed ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, su Instagram, ha scritto che si tratta di una novità dopo tanti anni. Il suo nome, mentre scriviamo, è in tendenza su Twitter per via delle polemiche scatenate da parte degli utenti.

Giorgia Soleri riprende i mezzi pubblici dopo anni, il post

Nel messaggio postato sui social, Giorgia Soleri ha scritto:

“Comunque in questi giorni – dopo anni probabilmente – ho riniziato a prendere i mezzi pubblici perché finalmente sto meglio (per il caldo? Per il mix di farmaci azzeccato? Perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi un po’ di tregua? Per tutte queste cose? Non lo so e ho paura a chiedermelo) e sono felicissima perché li amo! Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone”.

Quel riferimento al “privilegio nel poter scegliere come muoversi” ha scatenato il caos.

Le polemiche

Seppur chiaro il significato espresso – Giorgia Soleri si riferisce alla malattia che spesso impedisce di muoversi in totale libertà – per alcuni utenti la sua riflessione sarebbe un riferimento alle donne: “Adesso anche prendere l’autobus è un atto di ribellione? Ma è così difficile per Giorgia Soleri non trasformare tutto nei massimi sistemi del mondo?”.

Ancora: “Ma se non dice la parola ‘privilegio’ ogni tot rischia di impazzire?”, altri si chiedono come abbia fatto Damiano David a stare con lei, altri ancora la considerano un troll alla pari di Martina Dell’Ombra. Gli attacchi contro le ragioni per cui sia un influencer si moltiplicano. Tuttavia, Giorgia Soleri pare aver ignoranto le provocazioni dal momento che sul suo profilo non sono comparse repliche.

Lei se non mette la parola “privilegio” ogni X righe diventa matta. pic.twitter.com/3UgmAlsi7R — Fran Altomare (@FranAltomare) June 21, 2023