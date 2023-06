In Lupin 3 su Netflix, le avventure di Assane sono tutt’altro che finite. Quasi a fine anno tornano le vicende del ladro gentiluomo le cui gesta si ispirano a quelle del famoso personaggio letterario.

Assane Diop vuole giustizia verso la famiglia benestante che ha incastrato il padre di furto, il quale muore suicida in carcere. Assane si vendica e trae ispirazione dal romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, regalatogli a suo tempo dal padre.

Dalla clip, di neanche due minuti, mostrata all’evento di Netflix TUDUM, vediamo il protagonista che è di nuovo in fuga tra le vie della città. La polizia lo sta cercando ovunque, e per Assane non sembra esserci modo di salvarsi. Neanche cercando di saltare da un tetto all’alto

Di seguito la sinossi della terza stagione:

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l’angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Nel cast di Lupin 3 ritroviamo: Omar Sy nel ruolo di Assane Diop; Ludivine Sagnier interpreta sua moglie Claire; Antoine Gouy è Benjamin Ferel; Soufiane Guerrab è il detective Youssef Guédira; e Shirine Boutella interpreta l’agente Sofia Belkacem. Lo showrunner è George Kay in collaborazione con François Uzan.

Un teaser trailer di Lupin 3 era già stato mostrato lo scorso anno. Le riprese si sono concluse più o meno nello stesso periodo.

Lupin 3 vi aspetta su Netflix con i nuovi episodi il 5 ottobre 2023.

Ecco la clip in italiano che anticipa la terza stagione:

