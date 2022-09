Torna Lupin 3 su Netflix, la serie francese che segue le vicende di un uomo che mette a segno le sue rapine ispirandosi al famoso ladro gentiluomo e maestro del travestimento, Arsenio Lupin. Prodotto dallo studio francese Gaumont, lo show è il secondo più grande successo internazionale di Netflix dopo il sudcoreano Squid Game.

Durante l’evento TUDUM, Netflix ha svelato le novità più interessanti che vedremo nei prossimi mesi, tra film e serie tv. Tra queste c’è ovviamente Lupin 3, che tornerà sulla piattaforma video a più di un anno di distanza dal secondo capitolo.

Nella terza parte di Lupin, dopo aver vendicato suo padre e protetto la sua famiglia, Assane Diop (interpretato da Omar Sy) si è dato la fuga ed è ora l’uomo più ricercato di tutta la Francia. Il breve teaser trailer di Lupin 3 su Netflix ci spiega che mentre l’intero paese si interroga su chi sia realmente il misterioso ladro – eroe o criminale? – Assane capisce di dover tornare per rivedere i suoi cari. Dotato di fascino e stile, il ladro riuscirà a farla franca anche questa volta?

Di seguito la sinossi della terza parte:

Ora nascosto, Assane deve imparare a vivere lontano da sua moglie e suo figlio. Con le sofferenze che sopportano a causa sua, Assane non ce la fa più e decide di tornare a Parigi per far loro una proposta folle: lasciare la Francia e ricominciare una nuova vita altrove. Ma i fantasmi del passato non sono mai lontani e un ritorno inaspettato sconvolgerà i suoi piani.