Il cast di Secret Invasion anticipa la serie tv Marvel che vedremo su Disney+ dal 21 giugno 2023.

Ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Così l’ex capo dello SHIELD si riunisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

Nella conferenza stampa di presentazione della serie, il cast di Secret Invasion ci ha anticipato qualcosa dei personaggi. O almeno, quel poco che hanno potuto svelare.

Dove ritroveremo Nick Fury? Samuel L. Jackson ci ha così risposto: “Questa è la mia seconda apparizione dopo lo snap. Lui è scomparso per un po’. E’ un po’ stanco, un po’ vulnerabile, ma torna sulla Terra perché è stato richiamato. Ecco cosa succede.”

Ben Mendelsohn torna nel MCU dopo una lunga assenza per interpretare lo Skrull Talos. “Sta passando un periodo difficile”, ha spiegato l’attore in conferenza stampa, aggiungendo poi di non poter raccontare più nulla altrimenti avrebbe spoilerato. “Non avrete alcuno spoiler da me, perciò smettete di cercare di tirarmeli fuori.”

Per Cobie Smulders, che interpreta l’agente Maria Hill da The Avengers, è stato bello tornare a lavorare con Samuel L. Jackson. Un tempo sua fidata alleata, adesso i rapporti con Nick Fury non sono poi così idilliaci. “Lei lo ha chiamato un sacco di volte. Lui non ha risposto. Il rapporto tra loro è abbastanza teso.”

Nel cast di Secret Invasion ritroviamo anche Don Cheadle. Il suo Rhodey è abbastanza diverso da come l’abbiamo lasciato. “E’ un animale politico, più di quanto lo era in passato”, ha spiegato l’attore di Iron Man 2. “E’ sempre stato un soldato, ma stavolta è una sorta di braccio destro del Presidente.” Il ruolo di Rhodey verrà poi via via esplorato meglio nel corso della stagione, anche in relazione al suo rapporto con Nick Fury.

New entry del MCU sono Olivia Colman ed Emilia Clarke, che hanno ammesso di essersi divertite molto durante le riprese. In particolare, il ruolo della Colman è già stato definito una “scene stealer”, ovvero uno di quelli che ruba la scena agli altri.

Sonya è un personaggio emblematico e la vedremo interagire con Nick Fury, come lei stessa ha spiegato: “Hanno dei trascorsi, non è proprio un’amicizia per me. Si fidano l’uno dell’altro. O forse no”, ha dichiarato l’attrice, prima di mettersi a ridere probabilmente per confondere le idee ed evitare spoiler.

“Sonya lavora per l’MI6. Questo va bene, giusto? E veste di rosso. E’ piuttosto divertente. E a volte non è proprio così simpatica.”

Grande entusiasmo da parte di Emilia Clarke, che dopo Il Trono di Spade entra a far parte di un nuovo franchise. “Cosa mi ha attratto di questo progetto? Tutte le persone che sono qui. Chi non vorrebbe sedersi con loro? Con queste incredibili persone?”, ha esclamato l’attrice, che nella serie interpreta un personaggio di nome G’iah.

Secret Invasion potrebbe sembrare una serie solo su Nick Fury, ma per Samuel L. Jackson non è solo questo. “Ci sono un sacco di queste persone interessanti. E’ la storia di Gravik, la storia di Emilia, la storia di Olivia. Tutti questi personaggi che vengono introdotti che ti fanno dire, ‘Voglio andare a casa con loro e vedere cosa succede.”

