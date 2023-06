Ci siamo: è partito il tour 2023 e Vasco all’Olimpico di Roma fa tappa per due appuntamenti imperdibili. Sono gli unici eventi live in programma per il rocker allo Stadio Olimpico capitolino, che lo ha sempre accolto con grandissimo calore nel corso della sua carriera.

Altissimo è l’entusiasmo dei fan, in coda già dalle prime ore del mattino di venerdì 16 giugno ma tantissimi sono coloro che prenderanno parte alla seconda data fissata per sabato 17 giugno. I biglietti sono esauriti, i concerti sono sold out.

L’apertura dei cancelli per i fan è fissata alle ore 16.00 ma coloro in possesso di tessera fanclub o di pacchetto Erly Entry accederanno allo stadio prima, usufruendo di un gate a loro dedicato.

Alle ore 17.00 apre la cassa per il ritiro accrediti mentre l’inizio del concerto è in programma alle ore 21.00.

Particolarmente ricca è la scaletta di Vasco all’Olimpico di Roma. Dalle tappe precedenti sappiamo che non mancheranno i suoi cavalli di battaglia così come qualche gradita sorpresa live.

Il concerto si apre sulle note della canzone Dillo Alla Luna e si chiude con la hit immancabile: Albachiara. La canzone non è però l’ultima in scaletta, ha riceduto il posto a A Change Is Gonna Come. I successi che Vasco non poteva non inserire nella setlist del 2023 sono talmente tanti che, nella seconda parte dell’evento, regala al pubblico un lungo medley. I brani inclusi sono Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te.

Tra le canzoni più apprezzate del rocker di Zocca, non possiamo non far riferimento a Una canzone d’amore buttata via, ben presente nella scaletta del tour negli stadi. E per i più nostalgici, tra i momenti più attesi c’è sicuramente quello di Vita spericolata, una di quelle canzoni entrate di diritto a far parte del repertorio tradizionale italiano, uno di quei brani immancabili al karaoke, divenuto davvero di tutti. E in fondo è proprio questo quello che Vasco Rossi porta in tour: l’occasione di un enorme karaoke collettivo, in location enormi con decine di migliaia di persone unite dalla passione per il Kom.

Orari e ingressi per Vasco all’Olimpico di Roma

16:00

Apertura Cancelli



17:00

Apertura cassa ritiro accrediti

presso Biglietteria



21:00

Inizio concerto

Gli orari potrebbero subire leggere variazioni per motivi tecnico-organizzativi. L’ingresso per Fan Club e possessori di pacchetto Early Entry sarà anticipato rispetto all’apertura cancelli generale.

BIGLIETTERIA – c/o l’Ex Ostello della Gioventù, in viale delle Olimpiadi, 61

INGRESSO TRIBUNA MONTE MARIO

Gate 2-3-4-5-10-11-12-13

INGRESSO VIP LOUNGE

Cancello Stadio Olimpico Tour Monte Mario

INGRESSO DISTINTI SUD OVEST

Gate 15-16-17

INGRESSO CURVA SUD

Gate 18-19-20-21

INGRESSO DISTINTI SUD EST

Gate 22-23-24

INGRESSI PRATO (doppio ingresso)

Lato NORD Gate 43-44-45

Lato SUD Gate 22-23-24

Per accedere al prato potranno essere utilizzati tutti gli ingressi indipendentemente dal gate riportato sul biglietto.



INGRESSO PRATO GOLD (FAN CLUB + EARLY ENTRY)

Gate 25-26-27-28

INGRESSO PRATO GOLD

Gate 38-39-40-41

INGRESSO CURVA NORD

46-47-48-49

INGRESSO DISTINTI NORD OVEST

50-51-52

La scaletta dei concerti di Vasco all’Olimpico di Roma

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

BIS: Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

A Change Is Gonna Come