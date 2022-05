Il finale di The Blacklist 9 ha salutato due attori del cast principale. Un addio shock per entrambi, dopo quello (pesante) di Megan Boone dello scorso anno.

Amir Arison, veterano della serie tv nel ruolo dell’agente Aram Mojtabai, esperto di tecnologia della task force dell’FBI, presente in tutte e nove le stagioni è uscito di scena insieme alla collega Laura Sohn, che interpreta l’agente Alina Park. (Sohn si era unita al cast nella settima stagione ed è stata successivamente promossa a personaggio regolare)

Nel finale di The Blacklist 9, Aram ha fatto un annuncio sorprendente ai suoi colleghi membri della task force mentre si trovavano al cimitero dove è stata sepolta Liz Keen: “Dopo molte attente riflessioni, ho deciso di prendermi un po’ di tempo”. Nello stesso episodio, Alina Park ha rivelato di essere incinta e che prenderà un congedo per maternità.

Arison ha confermato il suo addio in una dichiarazione stampa a Deadline : “Sono stato così onorato di interpretare Aram Mojtabai per 9 anni in The Blacklist. Non mi è sfuggito quanto sono fortunato ad aver potuto lavorare ed evolvermi con un ruolo per 9 anni con questo cast, troupe, sceneggiatori e produttori straordinari”. L’attore ha aggiunto che se ne andrà per interpretare un ruolo da protagonista a Broadway in The Kite Runner: “I produttori, lo studio e la rete sono stati così favorevoli alla mia decisione”.

Tuttavia, l’attore non ha escluso un potenziale ritorno nel cast, magari da personaggio ricorrente, nella prossima stagione. L’attrice Laura Sohn, invece, sembra proprio aver chiuso la porta all’eventualità di rivederla.

Nonostante le pesanti uscite di scena degli ultimi anni, NBC non intende lasciare andare il suo crime di punta. The Blacklist è già stato rinnovato per la decima stagione, come si era lasciato sfuggire il protagonista James Spader nel corso di un’intervista qualche mese fa.

