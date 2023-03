Giorgia Meloni chiama Fiorello a sorpresa su Viva Rai 2, e il conduttore cerca di far passare il suo intervento come quello di un’imitatrice. Il comico le chiede di recitare due momenti clou del premier, specialmente per replicare quella dichiarazione durante il congresso della CGIL in cui la presidente del Consiglio dei Ministri ha lanciato una frecciatina contro Chiara Ferragni.

Nei fatti, però – come sottolinea anche Open – la persona al telefono non era un’imitatrice di Giorgia Meloni, bensì la stessa leader di Fratelli d’Italia in persona. Meloni e Fiorello si sono divertiti nella farsa, con il comico siciliano che ostentava meraviglia nel sentire quella voce straordinariamente simile al timbro del premier.

Sotto mentite spoglie, Giorgia Meloni ripete quella frase contro i contestatori della Cgil:

“Voglio ringraziare coloro che mi contestano, anche con degli slogan efficaci, anche se non sapevo che la Ferragni fosse un metalmeccanico“.

Un’altra citazione a richiesta è quel discorso sull’essere madri, cristiane e donne che negli anni è stato oggetto di remix e parodie, fino al titolo dell’autobiografia Io Sono Giorgia. “Quello non lo posso fare, strillava come una matta”, scherza la Meloni su se stessa. Nel frattempo arriva anche il commento della cantante omonima, Giorgia, che scrive: “Imitatrice pazzesca”, uno dei tanti modi di Fiorello di depistare l’ascoltatore.

Il conduttore le chiede di imitare Elly Schlein, ma poi le fa una domanda indiscreta: per chi avrà votato la sedicente imitatrice di Giorgia Meloni? “Ho votato a sinistra”, dice. La gag si chiude con la promessa di risentire presto la finta imitatrice nel corso della stagione, ma sui social si sono già divisi: “Fate sul serio?”, si chiedono alcuni.

Altri, anche tra i detrattori della Meloni, si sono comunque divertiti sottolineando di aver apprezzato il lato autoironico del premier.

