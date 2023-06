Tre concerti di Tiziano Ferro a San Siro si terranno il 15, 17 e 18 giugno. I concerti del tour 2023 recuperano quelli del tour 2020, rimandati prima per Covid-19 poi a causa di altre esigenze dell’artista che non ha recuperato i live nel 2022 per dedicarsi alla famiglia. Tiziano Ferro è infatti diventato papà di Margherita e Andres con suo marito Victor. Tutta la famiglia è in Italia adesso e lo segue orgogliosamente in tour.

Biglietti per Tiziano Ferro a San Siro 15, 17 e 18 giugno

Sono ancora disponibili pochissimi biglietti su TicketOne per le tre date indicate. Non è possibile selezionare la spedizione con corriere espresso, vista la vicinanza delle date degli eventi, tuttavia è possibile selezionare altre modalità che consentono la stampa in autonomia oppure scegliere il ritiro sul posto.

STAMPA@CASA: per accedere all’evento sarà necessario scaricare e stampare i biglietti stampa@casa, ricevuti via mail nel momento dell’acquisto.

RITIRO SUL LUOGO DELL’EVENTO: la consegna dei biglietti originariamente acquistati con Ritiro sul Luogo è stata modificata in “stampa@casa”. I fan quindi possono stamparli in autonomia a casa ad eccezione degli acquisti dei pacchetti Vip. In questo ultimo caso, il ritiro resta sul luogo dell’evento, presso lo stadio San Siro.

E-TICKET: per accedere all’evento sarà necessario presentare al controllo accessi il biglietto salvato sullo smartphone per la lettura del relativo codice (QR code).

Orari e ingressi Tiziano Ferro a San Siro

L’inizio dei concerti è fissato per le ore 20:45. L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 17.00 per tutti i fan in possesso dei biglietti. Si consiglia di arrivare comunque non oltre le 20.30 per accedere con tranquillità al proprio posto e non perdere l’inizio dello spettacolo.

L’ingresso di cui usufruire in base al posto acquistato è riportato sul proprio biglietto e qui sotto. Il Box Office aprirà alle ore 15.30 e la cassa accrediti alle ore 17.00. Gli orari potrebbero subire leggere variazioni per motivi tecnico-organizzativi.

Prato Gold

Gate 2

Prato

Gate 10

Primo + Secondo Anello VERDE

Gate 3

Terzo Anello VERDE

Gate 5

Secondo Anello ROSSO

Gate 7

Primo Anello ROSSO + Vip Lounge

Gate 8

Terzo Anello ROSSO

Gate 9

Diversamente Abili

Gate 11

Terzo Anello BLU

Gate 13

Primo + Secondo Anello BLU

Gate 14

Ingresso Anticipato Fan Club – fino alle 17:10

Gate 15

Per il tour 2023 restano validi i biglietti per gli show precedentemente programmati per giugno 2020 e giugno 2021 per i quali non è stato chiesto il rimborso.

Parcheggi San Siro e come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici

Per chi decide di muoversi in auto, sono disponibili parcheggi in zona San Siro. Lo stadio è raggiungibile anche comodamente in metropolitana, linea M5 lilla, fermata San Siro stadio. La stessa linea si può utilizzare anche al ritorno. Stazioni di scambio metro: Lotto M1 rossa; Zara M3 gialla, Garibaldi M2 verde.

Le aree di parcheggio più vicine allo stadio San Siro di Milano sono disponibili qui:

PARK A: Via Achille

PARK B: Angolo Via Tesio / Via Achille

PARK D / PARK H / PARK BUS H / PARK OSPITI: Via Tesio (vicino alla fermata M5 Stadio San Siro)

PARK CENTAURO: Via Privata del Centauro

PARK CURVETTA: Piazzale dello Sport, 16

Poco distante dallo stadio è disponibile l’ampio parcheggio di Lampugnano.

Scaletta Tiziano Ferro a San Siro

(potrebbe subire piccole variazioni, in base alla data)

Tutti i concerti di Tiziano Ferro nel 2023

Accetto Miracoli

Buona Cattiva Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere NereHai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’Amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’Ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao

Ti Voglio Bene

Almeno Tu Nell’Universo

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti