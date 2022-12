In questo articolo, tutti i concerti di Tiziano Ferro nel 2023. L’artista sarà infatti in tour, recuperando il tour negli stadi inizialmente atteso per il 2020 e rimandato prima a causa del covid-19 e poi per l’arrivo in famiglia di Margherita e Andres, i figli di Tiziano e Voctor.

I biglietti acquistati per l’edizione 2020-2021 del tour saranno validi per l’edizione 2023. In caso di più date nelle stesse location, verificare bene per quale delle date è valido quello acquistato.

Il tour 2023 ha portato con sé alcune modifiche e una cancellazione. La data in programma a Cagliari (Fiera), per l’11 luglio 2020 e successivamente posticipata al 18 luglio 2021, non potrà essere recuperata. I biglietti verranno rimborsati in quanto il concerto è stato cancellato in via definitiva.

Le richieste di rimborso per le altre date sono scadute a luglio 2022. L’appuntamento di Catania del 2021 verrà recuperato a Messina, come da calendario originale 2020.

Il concerto in programma allo Stadio Braglia di Modena per l’11 luglio 2023 (recupero del 7 luglio 2020, 12 giugno 2021) è stato spostato presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna. I biglietti acquistati per Modena restano validi per la nuova location e i possessori verranno ricollocati. La ricollocazione dei posti verrà comunicata prossimamente, nel rispetto del valore del biglietto acquistato.

I concerti di Tiziano Ferro nel 2023

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil (recupero del 30 maggio 2020, 6 giugno 2021)

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico (recupero dell’11 giugno 2020, 22 giugno 2021)

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero del 5 giugno 2020, 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero del 6 giugno 2020, 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (recupero dell’8 giugno 2020, 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi (recupero del 17 giugno 2020, 9 giugno 2021)

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 15 luglio 2020, 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (recupero del 16 luglio 2020, 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (recupero del 24 giugno 2020, 26 giugno 2021)

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola (recupero del 3 luglio 2020, 29 giugno 2021)

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (recupero del 27 giugno 2020 presso lo Stadio San Filippo, 3 luglio 2021 presso lo Stadio Cibali di Catania)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero (recupero del 20 giugno 2020, 6 luglio 2021)

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia (recupero del 7 luglio 2020, 12 giugno 2021) – Spostato allo Stadio Dall’Ara di Bologna

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo (recupero del 14 giugno 2020, 14 luglio 2021)

Gli ultimi biglietti per i concerti di Tiziano Ferro nel 2023 sono disponibili su TicketOne e TicketMaster.