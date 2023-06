Con una nota pubblicata su Instagram Adriano Celentano ricorda Berlusconi poche ore dopo le notizie sulla morte del Cav. Sui social, infatti, gli artisti stanno spendendo i loro pensieri sull’ex presidente del consiglio dei Ministri con parole di affetto e stima, e non sono mancati gli interventi di Arisa, Loredana Bertè e Fabio Rovazzi che verranno seguiti da altri colleghi.

Adriano Celentano si unisce al coro e scrive:

“Porca miseria! Ciao Silvio! Mi dispiace! Anche se so che, in qualunque posto tu sia ora, finalmente avrai finito di soffrire a causa dei tanti malanni di cui sei stato preda in questi ultimi mesi. Molti sono i politici che possiamo ricordare. Però nessuno di questi aveva il pregio che avevi tu. Tu sei stato l’unico, sia nel bene che nel male, a rappresentare in pieno il carattere curioso di noi italiani. E io credo che nel bilancio di Gesù non mancherà un occhio di riguardo, non solo per te, ma anche per noi”.