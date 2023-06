Siamo ben distanti ancora dal lancio dell’iPhone 15 Pro Max insieme agli altri tre iPhone (standard, 15 Plus e 15 Pro) che formeranno il prossimo poker di melafonini d’autunno. Eppure, proprio della variante premium e più accessoriata di tutte, sappiamo molto anche se in via ufficiosa. Le caratteristiche di seguito riportate sono decisamente date per scontate da molti esperti e rappresenterebbero i punti di forza per i quali varrebbe davvero la pena acquistare il dispositivo.

Si parte dal processore. Per l’iPhone 15 Pro Max, insieme con il fratello minore iPhone 15 Pro, è previsto l’utilizzo del nuovo chip A17. In termini di prestazioni, il nuovo hardware non mancherà di essere particolarmente performante ma i dettagli specifici saranno rilevati solo il prossimo settembre. Sappiamo poi che la RAM del dispositivo sarà aggiornata a 8 GB (dai 6 del predecessore). Tra gli aspetti da tenere in conto per il prossimo melafonino, c’è anche l’implementazione della porta dati e ricarica USB di tipo C. Apple porta per la prima volta questa novità sui melafonini, a seguito della nuova regolamentazione dell’Unione Europea volta ad uniformare la tecnologia per tutti i dispositivi.

Tra i plus dell’iPhone 15 Pro Max ci sono anche quelli relativi alla fotocamera. In particolare, il teleobiettivo da 12 MP includerà lo zoom ottico fino a 5x o 6x, Riportando invece le novità relative al design, tutti i modelli Pro di quest’anno dovrebbero essere costruiti in titanio e non più in alluminio. Una nuova nuance prevista da Apple dovrebbe poi essere quella in rosso acceso. Ultima e interessante novità (anche estetica) dovrebbe riguardare il tasto muto del telefono, posto sulla sua cornice laterale. Quest’ultimo dovrebbe diventare un pulsante di azione, con la possibilità di associare ad esso delle scorciatoie ad app e funzioni, sulla base delle proprie necessità.

