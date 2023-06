Dall’Australia arriva Spirale di Bugie su Rai2, una miniserie thriller in due puntate incentrata sull’infedeltà di coppia. Segreti, tradimenti e un pericoloso triangolo amoroso sono gli elementi che compongono la storia.

Protagonisti due coniugi Anna (interpretata da Charlie Brooks) e Jake (Brett Tucker) e la babysitter Becky (Phoebe Roberts). La regia è di Scott Major. Il matrimonio di Anna e Jake Fallmont è in crisi. Per recuperare il loro rapporto, decidono di trasferirsi con i due figli piccoli dall’Inghilterra alla soleggiata Melbourne, città di origine di Jake, un avvocato di successo.

Stasera, giovedì 8 giugno, andrà in onda la prima puntata di Spirale di Bugie su Rai2.

Anna decide di tornare a lavoro e assume la giovane e amabile Becky per fare da babysitter ai due piccoli Grace e Oliver. Becky sembra una ragazza innocente, ma la realtà è ben diversa. A questo si aggiungono i sospetti e le paranoie di Anna, che crede che il marito la tradisca con la sua assistente Caroline. La donna trova conforto e sostegno nella babysitter nuova arrivata.

Ben presto, tra la coppia e la tata comincia a crearsi un triangolo di confidenze, menzogne, seduzioni reciproche e opachi rapporti di forza. Nella mente di ciascuno dei tre personaggi c’è un piano che prevede l’esclusione di uno di loro. Quale di questi sarà quello vincente?

La seconda e ultima puntata di Spirale di Bugie su Rai2 va invece in onda domani 9 giugno. Nella parte conclusiva della miniserie scopriremo la vera natura di Becky, che non è affatto dolce come ha fatto credere a tutti, specialmente ad Anna. La ragazza è infatti una grande manipolatrice, e ha coinvolto anche Jake nel suo oscuro piano. Il finale non sarà per nulla scontato.

Spirale di Bugie (il cui titolo originale è With Intent – Lie with me) vi aspetta stasera e domani su Rai2 a partire dalle 21:25.

Continua a leggere su optimagazine.com.