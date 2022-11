Il destino di Shaun e Lea in The Good Doctor 6 sembra già segnato e alcuni sono già convinti che per loro non ci sarà mai un lieto fine, è davvero questo che gli sceneggiatori vogliono raccontare ai fan del protagonista. All’inizio il medical drama ci ha raccontato che, nonostante le difficoltà e il dolore, c’è sempre un’occasione. C’è stata per Shaun prima con l’incontro con il suo mentore e poi con il suo arrivo in ospedale, c’è stata per Shaun e Lea e adesso anche per Andrews e la sua ex moglie, ma qualcosa è cambiato.

I fan sono pronti ad insorgere contro gli sceneggiatori convinti che The Good Doctor 6 abbia preso una piega troppo ‘buia e triste’ dimenticando il lato luminoso della vita, ma cosa è successo di così grave nell’episodio andato in onda negli Usa qualche ora fa?

ATTENZIONE SPOILER!

Durante l’episodio andato in onda ieri di The Good Doctor 6, i due hanno deciso di mettere da parte l’aborto e il loro dolore per cercare di andare avanti mettere su famiglia ma a quanto pare sarà difficile e complicato farlo. In seguito ad un controllo, Shaun e Lea hanno scoperto che quest’ultima ha sviluppato la sindrome di Asherman, un accumulo di tessuto cicatriziale e questo renderà difficile concepire e ancora più difficile portare a termine una gravidanza. Il dottore avverte che non sarebbe sicuro per Lea rimanere incinta.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per la coppia protagonista della serie e anche se Shaun prova a pensare ‘positivo’ portando a galla una serie di dati e probabilità. Lea sembra poco propensa ad andare incontro ad un possibile altro aborto dopo quello che ha provato. Come finirà adesso per loro?

Nello stesso episodio i fan hanno avuto modo di rivedere la moglie di Andrews con un nuovo volto, quello di Golden Brooks di Girlfriends.

Ecco il promo del prossimo episodio: