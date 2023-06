Seconda edizione estiva per Cinema In Festa, una buona occasione per vedere i film al cinema ad un prezzo speciale.

L’iniziativa è infatti promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Lanciata nel 2022, Cinema In Festa andrà avanti fino al 2026. Ogni anno, a Giugno e a settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto costerà soltanto 3,50€ per tutti i film.

La seconda edizione partirà domenica 11 Giugno e si concluderà infatti giovedì 15 Giugno con le nuove uscite della settimana.

Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. Secondo gli organizzatori, la prima edizione di settembre 2022 ha totalizzato 1,15 milioni di spettatori e quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito di “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate”, altra campagna sostenuta dal MiC.

Sono tanti i film in programmazione nelle sale cinematografiche proprio nel periodo interessato dall’iniziativa. Se andare al cinema è la tua passione, allora questo è un momento decisamente da sfruttare per vedere molto più che un film a settimana.

Partiamo dai titoli più attesi dalle famiglie:

Innanzitutto il remake de La Sirenetta. La fiaba di Hans Christian Andersen torna al cinema con le canzoni del 1989 pur non riuscendo a mantenere fascino e ritmo della prima pellicola. Anche quest’ultimo Live Action Disney, come i precedenti remake dei più famosi cartoni animati, non sembra aver riscosso al momento il successo sperato, ma ci sono elementi che caratterizzano questo film in sala che mancano nella pellicola che molti custodiscono ancora in vhs e che rendono il film di Rob Marshall al passo con i tempi. Una su tutte, il motivo per cui Ariel decide di lasciare l’oceano: Secondo la protagonista Halle Bailey infatti “Qui è Ariel che vuole andarsene, ma lo fa per se stessa, per trovare il suo scopo, la sua libertà, la vita che desidera, non certo per inseguire un uomo”.

In sala durante Cinema In Festa troviamo anche il nuovo Spider-Man: Across The Spider-Verse. La seconda puntata della saga dello Spider-Man nero è un caleidoscopio di invenzioni visive. Un teen movie con una raffinata anima metanarrativa mai pedante e dal ritmo trascinante. Miles è stavolta la cellula impazzita fuori del canone, che rischia con la sua sola, incongrua presenza di far crollare tutta l’impalcatura dei mondi infiniti, come se il multiverso si reggesse su di un unico malcerto punto d’appoggio. Trovi la recensione per OM qui.

Portare i ragazzi al cinema poi, non era mai stato così facile. Ad aspettarci in sala c’è infatti anche Transformers: Il Risveglio di Steven Caple Jr. La nuova avventura degli Autobots contro i Decepticons non sembra esser destinato ai grandi incassi dei tempi di Transformers di Michael Bay, ma sullo schermo non mancano certo effetti speciali e grandi esplosioni. Archiviato Shia LaBeouf , ormai decisamente troppo adulto per interpretare l’adolescente protagonista, anche stavolta saranno due ragazzi ad aiutare i robot a salvare il pianeta. Si tratta degli attori Anthony Ramos e Dominique Fishback nei panni Noah ed Elena. D’altra parte, chi non vorrebbe come prima auto, una in grado di parlare, sparare missili e saltare giù da un ponte?

Ancora auto protagoniste con Fast X, decimo episodio legato all’odissea familiare dei Toretto, Fast And Furious. Il film è già in vetta per incassi al botteghino e la saga automobilistica somiglia sempre più a un’avventura da supereroi. Le ambientazioni sono come sempre eccezionali e stavolta si va dall’Antartide sino a una Roma che si sbriciola sotto il peso delle rombanti automobili. Come sempre cast più che stellare: immancabile Vin Diesel poi Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa, Charlize Theron, Helen Mirren e un cameo con Meadow Rain Walker, la figlia del compianto Paul Walker, attore dei primi episodi della saga.

Chiude l’elenco dei film per giovanissimi, famiglie e non solo, la risposta dell’universo DC al film Marvel ora al Cinema Guardiani Della Galassia Vol. 3. Parliamo ovviamente di The Flash di Andy Muschietti. E’ il primo lungometraggio del nuovo corso, legato all’uomo più veloce del mondo. Sembra anche qui che il metaverso ormai sia l’argomento cult forse di questa fase storica, sicuramente di questa fase cinematografica. Dopo che la pellicola che pone al centro l’argomento ha stravinto agli OSCAR, parliamo ovviamente di Everything Everywhere All at Once e dei suoi 7 premi su 11 nomination, dei film degli ultimi tre anni della Marvel, nonché l’ultimo Spider Man, ora è il momento di Flash. Il lungometraggio racconta infatti il viaggio indietro nel tempo di Barry Allen per cambiare alcuni eventi del passato e impedire così l’omicidio della madre. Qualcosa tuttavia non va per il verso giusto e il protagonista scopre di aver irrimediabilmente modificato il corso temporale degli eventi, ritrovandosi bloccato in un universo alternativo dove non esistono umani. Servirà l’aiuto di un certo uomo pipistrello, dei suoi stratagemmi e soprattutto della sua magnifica attrezzatura per sbrogliare la matassa.

Renfield, è un film che strizza l’occhio a grandi e piccini, in questa commedia che ha un buono spunto: il più umile servitore del Conte Dracula è stanco di obbedire agli ordini del capo e cerca riparo e aiuto in un gruppo di autocoscienza. Parliamo di quelle riunioni dove tutti sono seduti in cerchio, si raccontano e si affrontano le problematiche. Quella di Renfield con il suo capo è ovviamente una relazione autodistruttiva, ma al Conte Dracula, interpretato da Nicolas Cage, la cosa non va a genio.

Passiamo poi ai film drammatici in visione.

Partiamo dal promettente Denti Da Squalo di Davide Gentile. Un ragazzino perde il padre in un incidente sul lavoro. Vaga nelle strade del litorale romano poi arriva in una villa dove c’è una piscina. Tuffandosi non si aspetta di trovarsi davanti un vero squalo. La villa appartiene al boss della zona, il Corsaro e qui cominciano le tribolazioni. Il film è nella scia dei lungometraggi che raccontano favole e tormenti metropolitani di periferia, altalenando citazioni, cinema e poesia. Sarà il pubblico durante la settimana di Cinema In Festa a decretare il successo o meno dell’operazione.

E’ il turno di Rapito di Marco Bellocchio, che ha appena incassato lunghi applausi al festival di Cannes e il via libera della critica mondiale. Il film ricostruisce il celebre caso di Edgardo Mortara, bambino ebreo sottratto nel 1858 alla sua famiglia ed educato da cattolico sotto la custodia di papa Pio IX. In Rapito la vicenda dei singoli si colloca all’interno del contesto della grande Storia, cioè l’epopea risorgimentale dagli anni Cinquanta ai Settanta dell’Ottocento, fino alla breccia di Porta Pia e al definitivo tramonto del potere temporale dello Stato pontificio, in una sequenza di avvenimenti che aiutano a collocare la rigidità a tratti feroce di Pio IX – la minaccia di “ricacciare nel buco” i rappresentanti dell’ebraismo romano che cercano di dialogare con lui –, in un contesto più ampio, spiegando anche le vere e proprie allucinazioni persecutorie del pontefice.

In sala non mancano poi altri film degni di nota come Sanctuary, dove un rapporto malsano tra un uomo facoltoso e una giovane avvocatessa si cimentano in un pericoloso gioco di ruoli. Poi i lungometraggi di Almodovar che in tante sale tornano in proiezione e ancora Bassifondi e la commedia made in U.S.A. Campioni, quella invece made in naples La Valigia Sul Letto. Per quanto riguarda i documentari spicca su tutti invece, il ritorno in sala di Essere e Avere, film del 2002 che riprende la storia di una classe unica, del vecchio maestro che insegna ai numerosi protagonisti del film. Un documentario assolutamente da non perdere.

Cinema In Festa è insomma occasione ghiotta per i cinefili, ma soprattutto un tentativo di riportare in sala il grande pubblico, avvicinare giovani e meno giovani al cinema, alla sua bellezza e vitalità.

Per vedere tutti i film nelle sale cinematografiche a soli tre euro e cinquanta centesimi, basta andare al cinema da Domenica 11 Giugno a Giovedì 15 Giugno 2023. Andiamo al cinema!