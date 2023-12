La Sirenetta è il film d’animazione Disney in onda su Rai1 la sera di Santo Stefano. Per le feste continua l’appuntamento dedicato ai classici e ai live action della Casa di Topolino, inaugurato a Natale con Crudelia su Rai2.

Ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, il film, 28esimo lungometraggio animato targato Disney, racconta di Ariel, figlia prediletta del re Tritone, che sogna di vivere sulla terra con gli umani. Trasgredendo gli ordini paterni, la giovane principessa si avvicina al mondo terrestre e si invaghisce del bel principe Eric. Pur di coronare il suo sogno d’amore, Ariel si rivolge alla perfida strega del mare Ursula, pregandola di regalarle fattezze umane e promettendo di darle in pegno la sua libertà se entro tre giorni il principe non la bacerà…

Due Golden Globe e due premi Oscar: per la miglior colonna sonora e per la miglior canzone originale, “Under the Sea” (tradotta “In fondo al mar” in italiano, e cantata dal granchio Sebastian, al secolo Samuel E. Wright). “Under the Sea” conquistò anche un Grammy.

Nel 2022 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo.”

La Sirenetta ha poi avuto un sequel, La sirenetta II – Ritorno agli abissi, e anche un prequel, La sirenetta: Quando tutto ebbe inizio, entrambi distribuiti solo in home video. Nel maggio 2023 è uscito il remake live action del film d’animazione originale, diretto da Rob Marshall, con Halle Bailey nei panni di Ariel, e Jonah Hauer-King in quelli del Principe Eric. Nel cast anche Melissa McCarthy nel ruolo della strega del mare Ursula, e Javier Bardem che ha interpretato il Re Tritone.

L’appuntamento con la magia Disney sulle reti Rai continuerà fino a Capodanno. La Sirenetta vi aspetta su Rai1 stasera alle 21:30.

