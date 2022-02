Continua il periodo d’oro di Andrew Garfield. Dopo la nomination all’Oscar per Tick, Tick… Boom! e il ritorno nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, l’attore è protagonista sul piccolo schermo con un nuovo progetto, il primo per la televisione.

FX/Hulu ha svelato il primo teaser di Under the Banner of Heaven, miniserie true crime basata sull’omonimo saggio, a sua volta tratto da una sconvolgente storia vera.

Pubblicato nel 2003 da Jon Krakauer, in Italia col titolo di In Nome del Cielo. Una Storia di Fede Violenta, la miniserie si concentra sul duplice omicidio commesso da Ron e Dan Lafferty, due fratelli mormoni che hanno ucciso la loro cognata Brenda e la nipote Erica nel 1984. I fratelli erano ex membri della Scuola dei Profeti, un piccolo gruppo mormone fondamentalista, e Ron affermò di aver ricevuto visioni da Dio che gli ordinavano di commettere gli omicidi.

L’adattamento televisivo si concentrerà su Pyre (Andrew Garfield), il detective della polizia incaricato di indagare sul caso Lafferty. Mentre districa il mistero e trova prove che collegano la chiesa al crimine, Pyre, lui stesso un devoto mormone, attraversa una brutta crisi di fede.

Nel cast della miniserie anche Daisy Edgar-Jones nel ruolo di Brenda Lafferty, mentre Ron e Dan Lafferty sono interpretati da Sam Worthington e Wyatt Russell. A loro si uniscono anche Denise Gough, Billy Howle, Allen Lafferty, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat e Christopher Heyerdahl.

Inizialmente il libro doveva essere portato sul grande schermo nel 2011 con Dustin Lance Black alla scrittura e Ron Howard alla regia. Black rimane lo sceneggiatore della serie, diretta da David Mackenzie e Isabel Sandoval. Mackenzie e Black sono i produttori esecutivi insieme a Howard, Jason Bateman, Gillian Berrie, Michael Costigan, Anna Culp, Samie Kim Falvey e Brian Grazer.

Di seguito il trailer di Under the Banner of Heaven con Andrew Garfield: