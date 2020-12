Titolo di lancio nella libreria di PS5, Marvel’s Spider-Man Miles Morales rappresenta l’ultimo capolavoro targato Insomniac Games. Capolavoro disponibile in esclusiva sulle console di casa Sony dallo scorso 19 novembre, e che permette a tutti gli appassionati di vestire i panni del giovane “apprendista” di Peter Parker.

Come il predecessore, anche questo massiccio DLC stand alone trasmette su pad tutti i poteri del ragnetto della scuderia Marvel, più quelle specifiche dell’inesperto Miles. Dal primo capitolo, poi, eredita il prezioso supporto post lancio del team di sviluppo, confermato per altro nelle ultime ore.

Tutti gli acquirenti di Spider-Man Miles Morales si saranno infatti accorti che l’action adventure a mondo aperto ha da pochissimo accolto un nuovo aggiornamento, che ha portato l’esperienza supereroistica in poligoni alla versione 1.006.003. Ma quali sono le novità introdotte da questa patch?

A questa domanda risponde naturalmente il changelog ufficiale pubblicato da Insomniac Games. Sulle pagine del portale Twisted Voxel si legge:

È ora possibile vedere nella lista amici se un utente sta giocando la versione PS4 su PS5

La voce “Passa alla Ultimate Edition” è stata spostata (solo su PS5)

Risolto un problema che si verificava scegliendo “Giorno” nel menu di selezione delle condizioni atmosferiche

Migliorata la stabilità

Migliorate le prestazioni

Aggiunti diversi fix minori

Lo spazio occupato dall’ultimo aggiornamento di Marvel’s Spiders-Man Miles Morales ammonta a circa 2 GB. Da quello che apprendiamo, il download dovrebbe attivarsi automaticamente sia per chi possiede le versione PS4 sia per chi sta attualmente volteggiando nella New York Virtuale impugnando il rivoluzionario DualSense di PS5. Nell’eventualità in cui non vi si dovesse aggiornare il gioco, vi basterà attivare la ricerca manuale di nuove patch per dare il via al download, tra le opzioni del videogame nella Dashboard della console.

Cosa ne dite, tornerete a giocare con Spide-Man Miles Morales dopo il nuovo update ufficiale?