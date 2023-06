Torna in onda Sissi su Canale5, la serie evento che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre. Realizzata per la tv tedesca RTL, la serie è stata trasmessa in Italia in esclusiva assoluta da dicembre 2021. E’ stata realizzata anche una seconda stagione, proposta sulla stessa rete Mediaset fino all’inizio del 2023.



L’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.



Pop star e influencer del suo tempo, Sissi è un’icona che sembra avere ancora molti follower: a iniziare da Lady D e Charlène di Monaco, da Soraya a Sua Maestà Imperiale Masako, fino alla volitiva Duchessa di Sussex. Dal primo film muto del 1920 alla serie-evento che oggi ne racconta la storia – in chiave moderna, con un grande budget, girata on field tra Baviera e Baltico -, i protagonisti sono due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. E Sissi, in particolare, è una ribelle ante litteram che coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni.

Una terza stagione di Sissi è in via di sviluppo, e proseguirà a raccontare il regno dell’Imperatrice d’Austria. Probabilmente la vedremo su Canale5 tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.



Stasera 6 giugno andranno in onda le repliche dei primi due episodi di cui vi riportiamo le sinossi. Nel primo:

La ribelle e spensierata duchessina Elisabetta di Baviera sposa l’Imperatore d’Austria: nasce cosi’ il mito della “principessa Sissi”. Tra rose e spine, Sissi va incontro al suo destino.

Nel secondo episodio:

Le nozze fra Sissi e Franz Joseph sono imminenti, ma lei si mostra insofferente ai doveri del cerimoniale e alle costrizioni dell’etichetta di corte.

L’appuntamento con Sissi su Canale5 è alle 21:40.