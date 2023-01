Sissi 3 ci sarà? In attesa di scoprirlo, stasera va in onda l’ultima puntata della seconda stagione su Canale5. Gli ascolti, però, fanno ben sperare.

Come riporta la rete tedesca RTL+, che trasmette la serie tv in contemporanea con l’Italia, la seconda stagione è stata in grado di superare il record di visualizzazioni del primo ciclo di episodi sulla piattaforma. Al contrario, gli ascolti televisivi hanno registrato un lieve calo, ma sono comunque numeri ancora alti. La stessa cosa si può dire in Italia. Le prime due puntate hanno rispettivamente conquistato 2.279.000 milioni di spettatori (share 13,90%) e 2.129.000 (share 12,80%).

Sissi 3 non è stata ancora confermata, ma bisogna dire che la storia dell’Imperatrice d’Austria è ancora lunga da raccontare e ha del materiale per ulteriori stagioni. L’incoronazione, avvenuta nel 1867, conclude la seconda stagione della serie tv. L’anno successivo nasce invece la figlia Maria Valeria, considerata da molti storici la sua prediletta. Gli episodi futuri dovranno inoltre includere i problemi di salute di Sissi; si pensava infatti che l’Imperatrice soffrisse di una forma di isteria nervosa che le provocava irrequietezza, rifiuto del cibo (quindi problemi di anoressia) e del sesso. La sovrana stava meglio solo lontano da Vienna e quindi dallo stress della corte.

Quindi mancherebbero ben 30 anni di storia della vita di Sissi da raccontare sullo schermo. Forse la terza stagione potrebbe avere un salto temporale per arrivare al fatale giorno dell’uccisione della sovrana, ovvero il 10 settembre 1898. In quella data, l’anarchico italiano Luigi Lucheni uccise la sovrana a Ginevra.

Al momento possiamo solo ipotizzare poiché Sissi 3 non è stata ufficializzata dalla rete RTL+.

Nel cast della serie tv: Dominique Devenport nel ruolo di Sissi, e Jannik Schümann nei panni di Franz. Insieme a loro anche Julia Stemberger (nei panni della madre di Sissi, duchessa Ludovica in Baviera), Marcus Grüsser (padre di Sissi, duca Max in Baviera) e Desiree Nosbusch (nel ruolo dell’arciduchessa Sophie).

