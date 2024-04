Vanina Guarrasi e la sua squadra Omicidi tornano in azione questa sera, 3 aprile, su Canale 5. In prima serata va in onda la seconda puntata della nuova serie di Mediaset Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi, che porta sullo schermo la determinazione e la voglia di giustizia della protagonista.

Al suo fianco Giorgio Marchesi che interpreta Paolo Malfitano, ex fidanzato di Vanina e magistrato impegnato nella lotta all’antimafia, e Corrado Fortuna nel ruolo di Manfredi, pediatra che potrebbe far battere il cuore della poliziotta. Ad aiutare Vanina nelle indagini e nelle operazioni contro la criminalità organizzata c’è Claudio Castrogiovanni, che nella fiction è il suo fedele braccio destro Carmelo Spanò.

Vanina – Un vicequestore a Catania: anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di Vanina – un vicequestore a Catania, diretta da Davide Marengo e intitolata Sabbia Nera vedrà la protagonista alle prese con il ritrovamento di un cadavere. Il corpo è di Maria Cutò, una prostituta assassinata 50 anni prima, il cui nome è legato a un uomo di nome Gaetano, scomparso per mano della mafia.

Nel frattempo, Vanina deve anche fare i conti con la fine della relazione con Paolo.

L’appuntamento con Vanina – Un vicequestore a Catania è alle 21:20 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile anche on demand.

