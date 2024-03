Esce Tutta Un’Altra Storia dei Boomdabash, il nuovo singolo disponibile negli store digitali e in radio da venerdì 29 marzo. Su YouTube è già disponibile il video ufficiale.

Tutta Un’Altra Storia consente ai Boomdabash di approfondire sfumature sensibili ed ematiche, senza perdere la capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e autenticità. Il brano è una dichiarazione d’amore all’interno di un legame che supera ogni ostacolo e incomprensione.

L’amore si rafforza attraverso le avversità, trovando, giorno dopo giorno, maggiore sicurezza, qualunque cosa accada Dimmi solo quando e dove ti aspetterò lì / alla luce del sole mi troverai qui / sarà tutta un’altra storia.

Il video ufficiale è a cura del regista Fabrizio Conte, già firma di numerosi videoclip della band. Il videoclip ripercorre attraverso i ricordi dei protagonisti la storia d’amore che li lega, dove ogni oggetto diventa un contenitore di memorie e momenti trascorsi insieme, trasformando il vuoto lasciato dalla perdita della persona amata in un’atmosfera di pura poesia.

Testo Tutta Un’Altra Storia dei Boomdabash

Il tempo passa e non saluta mai

Sono cambiate tante cose tra di noi

Le foto invecchiano

I muri parlano

E mi ricordano di quando io e te

Para bailar la bamba

Con le mani al cielo

Anche il tetto di una topaia

Ci sembrava un grattacielo

Sono stato a casa dai tuoi

Mi hanno detto che non mi vuoi

Ma adesso è tutta un’altra storia

Anche se ti vedo che siamo distanti

Ti parlo come ti avessi qua davanti a me

E sei tutti i momenti che ho

Che so e che non so

A noi che non ci importa come

Ci siamo fatti così male tanto male da star male

E dimmi solo quando e dove ti aspetterò li

Alla luce del sole mi troverai qui

Sarà tutta un’altra storia

Dormirai sull’Himalaya

Tra le tigri del Bengala

Fra le dune del Sahara

Solo per stare con te

Anche tutto l’universo

Non è grande quanto noi

Sei nell’aria di un concerto

E ci sarò se tu lo vuoi

Abbiamo detto basta

Ricordo ancora quando ti ho vista

Labbra rosse profumo di arancia

Noi correvano col vento in faccia

Bedda mia ce n’amma aì tutt’e doi

Mi hanno detto che non mi vuoi

Ma adesso è tutta un’altra storia

Anche se ti vedo che siamo distanti

Ti parlo come ti avessi qua davanti a me

E sei tutti i momenti che ho

Che so e che non so

A noi che non ci importa come

Ci siamo fatti così male tanto male da star male

E dimmi solo quando e dove ti aspetterò li

Alla luce del sole mi troverai qui

Sarà tutta un’altra storia

Se manchi tu c’è ancora il letto da rifare

Pagine vuote da riempire solo col tuo nome

Dormo poco e nel caffè ci metto il sale

Qui ad aspettare te

A noi che non ci importa come

Ci siamo fatti così male tanto male da star male

E dimmi solo quando e dove ti aspetterò lì

Alla luce del sole mi troverai qui

Sarà tutta un’altra storia