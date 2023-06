Sarda, giovanissima, “allora non è lei”. Spesso riceve messaggi da parte di utenti che equivocano più o meno involontariamente, tutto per “colpa” delle sue generalità. Chi è Giorgia Meloni, se non il Presidente del Consiglio dei Ministri?

Chi è Giorgia Meloni

Non diremo “politica italiana nata a Roma nel 1977”, perché la “nostra” Giorgia Meloni è sarda e fa l’influencer. Anche questo potrebbe essere un equivoco, perché chi più di un politico può dirsi influencer? Okay, rimettiamo ordine.

Giorgia Meloni è una stella nascente di Instagram e TikTok: in entrambe le piattaforme vanta circa 90 mila follower e spesso fa parlare di sé proprio per l’omonimia che se da una parte è miele per le mosche, dall’altra è quasi una condanna. Gli utenti meno avvezzi al ragionamento, infatti, le scrivono convinti che si tratti proprio della leader di Fratelli D’Italia e per questo la ricoprono e di elogi e/o di insulti.

Nella sua bio, infatti, scrive: “Non sono la politica italiana, ma seguitemi lo stesso. Sono simpatica”. Tutto sarebbe esploso nel giorno delle elezioni, il 25 settembre 2022, quando si è presentata ai seggi in Sardegna e di fronte al suo documento sono scoppiati tutti a ridere.

Il voto e le conseguenze

“Non ho votato Meloni”, specifica sia sui social che al Messaggero. La scena:

“Questa vittoria è stata devastante, il peso delle elezioni l’ho sentito più io che lei. Partiamo dal voto. Prima che ti consegnano la scheda ti chiedono come ti chiami. Io inizialmente dico di essere Giorgia, poi la signora mi chiede il cognome e io: ‘Meloni’. Lei mi guarda e fa: ‘Puoi ripetere?’. Io: ‘Sì, Giorgia Meloni’. E via grandi risate, tutti a ridere tranne me ovviamente. Poi iniziano a farmi le battute: ‘Quindi è ovvio che voti lei’. No, non ho votato Meloni, ma questo poco importa”.

Per questa omonimia Giorgia racconta di aver ricevuto messaggi “quasi a tutte le ore” ma che ora, fortunatamente, questo tipo di attenzione sarebbe notevolmente calata. Forse il pubblico ha capito che prima di inviare un direct è opportuno pensare, anche se c’è chi continua a importunarla per la sua forma fisica: “Ma ti chiami Meloni per via dei… ?”.