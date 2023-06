Si è fatta conoscere soprattutto per la sua partecipazione al reality Il Collegio nel quale ha dichiarato espressamente di essere alla ricerca di follower e visibilità. Missione compiuta, come dimostrano i numeri, e oggi è una delle influencer italiane più seguite. Ma chi è Maria Sofia Federico?

Chi è Maria Sofia Federico

Maria Sofia Federico è nata nel 2005 a Valmontone, in provincia di Roma, dove vive con la sua famiglia. Ha frequentato il liceo classico e ha sempre avuto una grande passione per la lettura, la scrittura e la musica. Ha iniziato a usare Instagram come un hobby, ma ben presto ha acquisito una notevole popolarità grazie al suo stile originale e provocatorio.

Si definisce attivista, femminista, animalista e vegana, e usa i suoi canali social per diffondere i suoi ideali e le sue esperienze.

Da Il Collegio a OnlyFans

Nel 2021 ha partecipato alla trasmissione Il Collegio, dove si è distinta per il suo carattere ribelle e anticonformista. Nella scuola anni ’70 ha sfidato le regole e i professori, ma ha anche stretto delle amicizie importanti con gli altri alunni.

Nel tempo si è scoperta influencer e sex worker e ha aperto un profilo su OnlyFans. Su Instagram ha due profili, uno “vanitoso” e uno “attivista” in cui, come le categorie suggerisco, pubblica contenuti diversi rispettivamente fedeli alla sua linea di pensiero e alla sua attività di sex worker e influencer.

Nel profilo “attivista” Maria Sofia Federico pubblica contenuti per sensibilizzare i follower sul consumo di carne e sulle malattie, ma anche per fare chiarezza su molti aspetti del veganismo ancora troppo inchiodati ai luoghi comuni e al pregiudizio. Spesso Maria parla di autismo e anoressia per sfatare miti e fare chiarezza con contenuti approfonditi e rispondere ai dubbi dei follower.