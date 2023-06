Giulia De Lellis è una influencer, conduttrice e imprenditrice italiana, ex star di Uomini E Donne e oggi apprezzata conduttrice, noto personaggio televisivo e influencer sui social.

Chi è Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è nata il 15 gennaio 1996 a Zagarolo (Roma). Diplomata all’Istituto professionale di moda ed arte a Nettuno, durante gli studi ha iniziato a condividere le sue foto sui social network.

Nel 2016 ha partecipa al format di Maria De Filippi Uomini E Donne come corteggiatrice di Andrea Damante, con cui ha iniziato una relazione durata fino al 2018. Nel 2017 è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 2 per poi classificarsi quarta. Nel 2018 ha partecipato al programma Mai Dire Talk su Italia 1.

Nel 2019 ha pubblica il suo primo libro, Le Corna Stanno Bene Su Tutto, Ma Io Stavo Meglio Senza!, scritto con l’aiuto della scrittrice Stella Pulpo. Il libro, basato sulla sua rottura con Damante, è diventato un best seller e ha venduto oltre centomila copie. Nello stesso anno ha debuttato come attrice nella web serie Una Vita In Bianco su Witty TV.

Il successo come influencer

Nel 2020 ha condotto il format Giortì su Mediaset Play e Witty TV assieme a Gemma Galgani. Nel 2021 è stata la conduttrice della prima edizione italiana del reality Love Island su Discovery+ e Real Time. Nel 2023 conduce il talent Call of Beauty su Real Time assieme al make-up artist Manuele Mameli.

Giulia De Lellis è anche una delle influencer più seguite in Italia, con quasi 5 milioni di follower su Instagram e oltre un milione su TikTok. È anche testimonial di vari marchi di moda e bellezza, come Tezenis e Maybelline. Nel 2023 ha lanciato la sua linea di prodotti per la cura della pelle, Audrer.

Giulia De Lellis è fidanzata dal 2020 con Carlo Beretta, imprenditore nel settore della moda e figlio del fondatore del marchio Moncler. I due vivono insieme a Milano e hanno un cane di nome Audrey.