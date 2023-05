Luce dei tuoi Occhi 3 ci sarà oppure no? Difficile dare una risposta a questo quesito soprattutto dopo aver visto il finale della seconda stagione iri sera su Canale5. Anna Valle, Giuseppe Zeno e i protagonisti della fiction ci hanno tenuto compagnia in queste settimane portando a casa ottimi risultati ma ieri sera qualcosa è andato storto, o quasi. Come sempre accade, il finale non mette mai tutti d’accordo e anche per la seconda stagione di Luce dei Tuoi Occhi è stato così.

Emma ha ritrovato sua figlia e, come in molti sospettavano, si trattava proprio di Regina che non è morta come voleva far credere Petra. La donna in realtà è la vera madre di Diana e ieri ha avuto modo di rivelarle tutto lasciandola senza parole, e allora perché tutte queste bugie, solo per via della presunta morte di Regina?

Il lieto fine c’è stato e dopo due stagioni, Emma ha riabbracciato la sua Regina ma è proprio in questo abbraccio frettoloso e poco ‘parlato’, che alcuni hanno avuto qualcosa da ridire: Luce dei tuoi Occhi 3 ci sarà per spiegare quello che non sappiamo ancora? Perché si è deciso di chiudere tutto così in fretta senza spiegare il senso delle bugi di Petra?

Secondo quanto riporta il sito Fanpage sembra proprio che Mediaset non si sia ancora pronunciata a riguardo e che fonti vicine alla produzione della fiction abbiano rivelato che non vi è certezza né in un senso e né nell’altro. La storia di Emma e i suoi sembra chiusa per sempre con il lieto fine di ieri anche se qualcosa non quadra e in molti hanno notato che Regina non somiglia molto alla bambina che abbiamo conosciuto in fasce, forse ci sono altre bugie da rivelare in una possibile terza stagione?