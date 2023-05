Tancredi Galli, noto anche come SighTanc, è uno dei tiktoker più famosi e seguiti d’Italia. Nato a Roma il 5 agosto 1999, ha due sorelle, Clarissa e Berenice. Fin da piccolo ha mostrato una grande passione per il web e i videogiochi.

Chi è Tancredi Galli

Nel 2014 ha aperto il suo primo canale YouTube, dove ha pubblicato video di gameplay e vlog. Successivamente ha conquistato milioni di follower anche su TikTok e Instagram, grazie al suo carisma e al suo umorismo. Ha fondato una crew di amici tiktoker, i Q4, con cui ha collaborato in diversi progetti. Si tratta di Lele Giaccari, Diego Lazzari e Gianmarco Rottaro. Ha scritto due libri: Amici Davvero e Fratelli Per Caso.

Ha debuttato nel cinema nel 2020 con il film Cosa Sarà, al fianco di Kim Rossi Stuart. Attualmente vive a Milano e si dichiara single. Ha avuto delle storie d’amore con alcune colleghe famose sul web, come Rosalba Andolfi e Jenny De Nucci. Ha partecipato alla Chill House, una casa in cui i Q4 e altri tiktoker si sono trasferiti per collaborare.

La dislessia e il bullismo

Durante l’infanzia sono emersi in lui i segni di una forma lieve di dislessia che, sebbene non si manifestasse apertamente, gli hanno causato diversi disagi, soprattutto durante i primi anni dell’adolescenza. Ciò gli ha procurato alcune disavventure scolastiche e nonostante le straordinarie capacità di recupero, Tancredi Galli non ha mai nascosto quanto sia stata dura la sua esperienza durante gli anni del liceo.

Galli è stato oggetto di bullismo più volte. A causa delle bocciature, è stato costretto a cambiare classe e amici per due anni consecutivi, trovandosi a frequentare la scuola con compagni più giovani.

I suoi social sono anche il punto di sfogo per le sue brutte esperienze, in questo modo Tancredi Galli si è reso un punto di riferimento per i suoi follower.