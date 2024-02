Nome: Chiara

Cognome: King

Anno di nascita: 1999

Città: Londra

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Chiara King

Nata a Londra nel 1999, Chiara King è cresciuta a Varsavia, in Polonia, sin da giovanissima dimostra di avere un talento in più discipline e per questo si tuffa nel mondo della musica specializzandosi nel canto blues e gospel. Oggi è un’acclamata TikTok Star grazie ai suoi contenuti brevi dedicati alla musica e alla moda. Affamata di esperienze, ha anche frequentato la scuola di recitazione Sylvia Young Theatre School.

Nel 2019 diventa popolare partecipando al talent show X Factor: The Band. Sul suo canale ChiaraKingVEVO sono presenti tutti i suoi singoli, da Turn It Up a Stay The Night, oltre a Party With A Monster e Lick It. Sui social pubblica anche contenuti divertenti, da sketch comici a balletti, ma anche POV e commenti sui fatti dell’attualità.

Con la morte della Regina Elisabetta, per esempio, rende pubbliche le sue lacrime di commozione e per questo motivo scatena gli hater che iniziano a deriderla e a insultarla.

Le molestie a Milano

Nel febbraio 2024 Chiara King, di ritorno dalla Milano Fashion Week, ha riportato di essere stata molestata per mezz’ora mentre passeggiava nel centro della città. La giovane cantante e influencer ha raccontato di aver subito catcalling da almeno 7 uomini per trenta minuti.

Il suo racconto: “All’inizio ho pensato fosse una cosa carina. Sapete, un po’ di attenzioni, magari ero particolarmente carina e invece no, non sono speciale. Ho visto tutte le altre ragazze e mi hanno detto che è successo anche a loro”. Per questo, rivolgendosi ai suoi follower, ha lanciato un appello per chiedere alle ragazze milanesi come affronterebbero queste situazioni.

Un ragazzo, addirittura, l’avrebbe avvicinata e con una certa insistenza le avrebbe chiesto di uscire; al suo rifiuto le avrebbe chiesto il contatto Instagram.

