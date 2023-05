Gianmarco Rottaro è un giovane e talentuoso tiktoker, seguito da circai tre milioni di follower sulla famosa app e da quasi un milione di persone su Instagram. Ma chi è davvero questo ragazzo che ha conquistato il web con i suoi video divertenti e le sue canzoni pop punk?

Chi è Gianmarco Rottaro

Gianmarco Rottaro è nato il 31 agosto del 1999 a Roma, da padre italiano e madre tunisina. Ha vissuto e frequentato il liceo linguistico ad Aprilia, una città a circa 50 km dalla capitale. Ha un fratello maggiore di nome Federico, nato nel 1995.

Gianmarco ha iniziato a postare video su TikTok nel 2019, diventando presto uno dei creator più popolari della piattaforma. I suoi contenuti spaziano dal comico al romantico, passando per le sfide e le collaborazioni con altri influencer. Fa parte del gruppo dei Q4 insieme a Tancredi Galli, Lele Giaccari e Diego Lazzari. I quattro hanno anche pubblicato un libro intitolato Fratelli Per Caso nel 2020.

Oltre a essere un tiktoker, Gianmarco è anche un artista musicale. Noto per il suo stile pop punk, ha già pubblicato alcuni singoli tra cui Le Mie Pare, Non Mi Basta e Non Mi Fido. Il suo stile è influenzato da band come i Blink-182, i Green Day e i Sum 41.

Gianmarco ha anche partecipato a una puntata di Ciao Darwin nel 2020 per rappresentare il mondo del web e degli influencer.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianmarco è fidanzato dal 2020 con Marta Losito, un’altra famosa TikToker. I due si mostrano spesso innamorati sui social e hanno anche realizzato dei duetti musicali insieme. Gianmarco Rottaro è un ragazzo poliedrico e pieno di energia, che ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan con la sua simpatia e il suo talento.