Il 21 giugno approda su Disney+ Secret Invasion, serie Marvel creata da Kyle Bradstreet visibile in Italia anche su Sky Glass, Sky Q e NOW. In questi giorni è stato rilasciato un nuovo trailer che svela parzialmente cosa accadrà durante i 6 episodi. Nel video si vede Nick Fury, ex-direttore dell’intelligence S.H.I.E.L.D., interpretato da Samuel L. Jackson, il quale torna sulla terra per combattere contro la banda di Skrull. Il protagonista rivela di voler combattere da solo, senza l’aiuto dei supereroi.

La storia di Secret Invasion è incentrata quasi totalmente sul personaggio di Nick Fury. Verranno descritti alcuni aspetti della sua vita e appariranno personaggi che esistevano già prima dell’arrivo degli Avengers.

Cobie Smulders, durante la presentazione della serie al Marvel Studios Comic-Con aveva annunciato che Secret Invasion è “è uno show più dark. Sarà un thriller eccitante. Non saprete mai chi sono le persone: sono Skrull o sono umani?”. Nick Fury era apparso anche in Spider-Man: Far From Home, film del 2019, in cui solo alla fine si scopre che in realtà era uno Skrull mutaforma.

Nei giorni scorsi è stata annunciata l’uscita di una nuova serie Marvel su Disney+, Echo, spin-off di Hawkeye.

Secret Invasion – Il cast

Il cast di Secret Invasion, oltre a Samuel L. Jackson è composto da molte star hollywoodiane, volti noti dell’universo Marvel, come Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Don Cheadle e Martin Freeman. Le new entry sono Emilia Clarke nei panni di G’iah (figlia di Talos, Skrull interpretato da Ben Mendelsohn), Olivia Colman, che nella serie è Sonya Falsworth, e Kingsley Ben-Adir nel ruolo di Gravik. Dermot Mulroney è il Presidente degli Stati Uniti d’America. Fanno parte del cast anche Carmen Ejogo, Killian Scott, Christopher McDonald e Charlayne Woodard.

Continua a leggere Optimagazine