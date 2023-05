Dopo una serie di tumultuose vicende, è stata fissata la data di uscita di Echo. La mini serie, spin-off di Hawkeye, approderà su Disney+ il 29 novembre.

Alaqua Cox torna dunque nei panni di Maya Lopez, lo stesso personaggio che ha interpretato in Hawkeye. La seire, prodotta da Marvel Studios, creata da Etan Cohen ed Emily Bowen-Cohen, con Kevin Feige in veste di produttore esecutivo, approfondisce il passato di Maya, che dopo gli eventi di New York City deve far ritorno a casa, dove è chiamata a fare i conti con le sue origini e pagare le conseguenze delle sue azioni di fronte alla sua comunità e alla sua famiglia.

L’uscita di Echo è slittata di diversi mesi dopo che, già ad agosto, Alaqua Cox aveva annunciato in un post la fine delle riprese. Evidentemente il prodotto, prima delle scene aggiuntive, non piaceva a Kevin Feige, il quale, secondo quanto dichiarato da Jeff Sneider nel suo podcast The Hot Mic, lo considerava “inguardabile”.

Al fianco della Fox, nel cast di Echo compaiono anche Vincent D’Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon.

