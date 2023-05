Sta girando molto in queste ore la fake news relativa a Rita Pavone morta, a testimonianza del fatto che stiamo fronteggiando una quantità impressionante di notizie sotto questo punto di vista. Come stanno le cose? Fondamentalmente, in un’intervista del passato la cantante ha fatto sapere di aver vissuto un brutto momento in termini di salute, al punto da temere di non farcela a superare quelle avversità. Tanto è bastato per far sì che alcuni admin si scatenassero, alimentando la bufala sulla sua scomparsa. Una strategia ormai consolidata, nel tentativo di far aumentare le interazioni in pagina e le visite per determinati articoli.

Smentiamo le voci su Rita Pavone morta: siamo al cospetto dell’ennesima bufala di questo 2023

In passato abbiamo parlato di Rita Pavone in altri contesti, come abbiamo riscontrato con altri approfondimenti presenti sul nostro magazine. La precisazione da condividere oggi riguarda fondamentalmente il solito approccio di queste realtà web, incuranti del fatto che specifici post o articoli possano in qualche generare preoccupazione tra i fan e tra coloro che hanno contatti diretti con la celebrità in questione. Oggi è toccato a lei, ma domani o un altro giorno sarà sicuramente la volta di un’altra figura. Come sempre più spesso sta accadendo nel 2023.

In circostanze simili, prima di alimentare la bufala del giorno trattata anche da siti specializzati, è necessario rifarsi ai canali ufficiali del VIP di turno o alle agenzie di stampa, in primis ANSA. In assenza di conferme da queste fonti, allora la probabilità che si tratti di una fake news come nel caso di Rita Pavone morta aumenta in modo sensibile. Allo stato attuale non ci sono altre strategie per scongiurare un pericolo del genere, visto che le suddette realtà non ne vogliono sapere di fare un passo indietro.

Insomma, Rita Pavone non è morta secondo gli approfondimenti a nostra disposizione oggi 24 maggio.

