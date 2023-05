Come ben sappiamo, lo scorso anno Samsung ha lanciato i Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, mentre sul mercato a mancare è stato il modello Classic. Adesso, pare che il colosso sudcoreano stia effettivamente pronto a presentare due nuovi smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch 6 entro la fine del 2023, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma il prossimo mese di luglio nel corso dell’evento Galaxy Unpacked. Di recente, sono anche emersi i primi rendering apparenti in elevata risoluzione riguardanti il Samsung Galaxy Watch 6 Classic, andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Il noto ed affidabile leaker Steve ‘OnLeaks’ Hemmerstoffer su “mysmartprice.com” ha condiviso i presunti rendering del Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Le immagini mostrano un orologio dotato di una ghiera girevole, dato che la serie Galaxy Watch 5 mancava completamente di questa funzione, e un design raffinato. Le immagini render mostrano anche quelli che sembrano essere i pulsanti fisici home e back sulla destra, così come un cinturino magnetico. Per quanto riguarda alle altre caratteristiche precedentemente trapelate, il nuovo Samsung Galaxy Watch 6 Classic dovrebbe sfoggiare un display Super AMOLED da 1,47 pollici con una risoluzione più alta di 470 x 470 pixel, un processore Samsung Exynos W920 e alimentato da una batteria di capacità più grandi rispetto ai modelli precedenti, ossia di 425mAh rispetto ai 361mAh del Galaxy Watch 4 Classic.

Ci aspettiamo che il colosso di Seul mostri la serie Samsung Galaxy Watch 6 (compreso il modello Classic) al prossimo evento Unpacked dell’azienda: questo dovrebbe avvenire alla fine di luglio 2023, secondo i rapporti provenienti dalla Corea. Sappiamo già che eseguirà la skin proprietaria One UI 5 Watch su Wear OS. Ad ogni modo, non ci resta che aspettare il prossimo evento di luglio per scoprire con precisione tutti i dettagli ufficiali.

