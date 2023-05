Cosa significa nucleo domestico Netflix per non incorrere nel blocco della condivisione password del proprio account In queste ore, in Italia, sta per essere messa in campo la strategia del servizio di streaming per limitare la pratica scorretta di dividere l’abbonamento ai contenuti tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare. La stessa politica era stata applicata in diversi paesi nel mondo in anteprima (in Europa, in Spagna e Portogallo) ma ora ci tocca da vicino.

Cosa cambia

Il grosso cambiamento al via da oggi è il seguente: si dovrà impostare il nucleo domestico dal quale si usufruisce del servizio Netflix. In pratica, dal televisore connesso alla rete di casa, andrà confermata la fruizione dei contenuti e non si potrà procedere all’esperienza di visione da nessun altra rete (sempre di linea fissa) di un altra abitazione. Al contrario, potranno essere gestiti i dispositivi mobili dai quali si continueranno a vedere film e serie TV, ma sempre in riferimento al numero massimo di device consentiti in base al proprio abbonamento. Nel caso in cui l’operazione non venga eseguita personalmente, sarà la piattaforma (in automatico) a “settare” un unico e solo indirizzo IP di riferimento per il servizio, sulla base dell’esperienza di visione del profilo.

Come impostare il nucleo domestico

Dopo aver chiarito cosa significa nucleo domestico Instagram, è opportuno spiegare come si imposti sul proprio televisore. I passi da eseguire sono quelli presenti nell’elenco sottostante:

dalla schermata iniziale di Netflix sulla TV, aprire il menu;

andare sulla voce Chiedi assistenza > Gestisci Nucleo domestico Netflix;

optare per i comandi Conferma Nucleo domestico Netflix oppure Aggiorna il mio Nucleo domestico, in base alle proprie necessità;

selezionare Invia email o Invia SMS per ricevere un link di verifica (ripetere l’operazione in caso di problemi);

confermare la procedura dalla mail o dall’ultimo SMS ricevuto;

visualizzare una conferma sulla televisione.

Nuove tariffe per la condivisione password

La stretta alla condivisione password Netflix non prevista dai termini di servizio della piattaforma passa anche attraverso una “legalizzazione” della pratica. In sostanza, chi vorrà condividere ancora un profilo con persone al di fuori della sua famiglia potrà farlo sottoscrivendo un abbonamento integrativo. Pagando 4,99 euro mensilii in più rispetto al consueto costo del servizio, si potrà ottenere un account da ripartire proprio con un collega, amico, parente. Quest’ultimo avrà dei dati di accesso personali e una sola visione simultanea dei contenuti.

Continua a leggere su optimagazine.com