L’esperienza è cosa rara e quella ventennale di Optima Italia è indice di competenza nel proporre un’ottima offerta integrata di servizi: Luce, Gas, Internet e Mobile, sia a clienti privati che business. Il pacchetto di opzioni messe a disposizione degli utenti va poi anche oltre con soluzioni per nulla accessorie, come il Teleconsulto medico (medico generico h24, 7 giorni su 7) e l’Assistenza h24 di tecnici quali idraulici, elettricisti, fabbri e altri artigiani e professionisti. Tutto questo con un unico interlocutore, innovativo e al passo con i tempi.

Da sempre, il punto di forza di Optima è quello di avere una bolletta unica per tutte le utenze: i clienti finali gestiscono dunque tutti i servizi in maniera semplice e comoda, interfacciandosi con un unico fornitore e avendo sempre sotto controllo ogni tipo di consumo. L’app MyOptima è la soluzione smart creata ad hoc proprio con questo obiettivo: con essa è possibile monitorare ogni spesa dal proprio smartphone, le fatture, effettuare le ricariche e pure ottenere assistenza nel caso di necessità.

La combinazione di tutti i servizi sopra citati rientra nella proposta Super Casa Smart, la più innovativa e conveniente di tutte. Di base, si parte dai servizi Luce e Gas: volendo poi, è possibile abbinare a questi ultimi solo Internet o solo Mobile o entrambe le cose. Attivando l’offerta online, quanti più servizi si sceglieranno, tanto più risparmio potrà essere garantito in bolletta, con uno sconto complessivo applicabile fino a 180 euro in 12 mesi.

All’interno dell’offerta Optima, i costi relativi all’elettricità e al gas vengono calcolati sulla base degli indici dei mercati di riferimento, ovvero l’indice PUN per quanto riguarda l’elettricità e PSV per quanto riguarda il gas. In questo modo, il cliente beneficia della massima trasparenza in relazione alla spesa per i servizi energetici.

Un altro punto a favore di Optima è infine l’attenzione verso i clienti con un servizio di assistenza variegato e fruibile attraverso molteplici canali. L’assistenza clienti è infatti accessibile attraverso i numeri verdi dedicati ai clienti privati o business, il sito e l’app Optima e i canali social Facebook e Telegram. Un valido aiuto passa anche per gli assistenti virtuali Google Assistant e Amazon Alexa.

