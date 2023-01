C’è una nuova offerta Optima Mobile da cogliere al volo ad inizio 2023. Chi è a caccia di una promozione speciale per chiamare, navigare e inviare SMS a costi davvero contenuti troverà di certo interessante Optima SuperMobile. Le condizioni speciali sono disponibili per l’attivazione di una nuova SIM, anche con portabilità da diverso operatore telefonico.

Condizioni molto vantaggiose

L’offerta Optima SuperMobile prevede minuti di conversazione nazionali ed SMS illimitati verso qualsiasi operatore in Italia. Il pacchetto di dati internet è pure molto generoso: i clienti avranno a disposizione ben 100 GB in velocità 4G+. La rete di riferimento per il vettore low-cost di Optima Italia è quella Vodafone, di certo garanzia di ottima copertura su tutto il territorio nazionale e di connessioni di buona qualità.

L’offerta appena indicata ha un costo mensile di soli 4,95 euro. Ma il risparmio non finisce qui: i costi di attivazione (una tantum) di Optima SuperMobile sono anch’essi vantaggiosi in questa prima parte dell’anno 2023. I nuovi clienti dovranno pagare solo 9,90 euro per la loro nuova scheda telefonica, anziché i canonici 15,90 euro previsti in altri casi.

Come attivare l’offerta

L’attivazione della speciale offerta di inizio anno Optima SuperMobile potrà essere effettuata in maniera semplice e rapida attraverso il sito dell’operatore. I nuovi clienti dovranno fornire solo pochi dati personali come quelli anagrafici. Al momento dell’operazione, sarà utile avere a portata di mano il proprio documento di riconoscimento. Naturalmente poi, se si vorrà procedere con la portabilità di un numero da qualsiasi altro vettore, andranno forniti anche i dati della SIM in proprio possesso. La nuova scheda telefonica sarà spedita comodamente a casa o ovunque il nuovo cliente riterrà opportuno. Il pagamento finale della speciale promozione potrà essere effettuato con carte del circuito Visa, VPay o anche Mastercard.

