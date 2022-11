Non poteva mancare all’appello una specifica offerta Optima Mobile del Black Friday 2022. Optima Italia, proprio in occasione della settimana del venerdì nero dello shopping, ha deciso di rivedere la sua già conveniente offerta Optima Super 100, scontandola del 50%. Le condizioni del piano per i clienti privati sono dunque estremamente vantaggiose, in particolare da oggi 22 novembre e fino al prossimo 29 novembre.

Cosa prevede la nuova Super 100 Black Friday Edition

La già nota offerta Optima Mobile Super 100 include un bundle di SMS e minuti illimitati verso tutti e un pacchetto di ben 100 GB per la connessione internet, alla velocità del 4G+. La rete di riferimento è quella dell’operatore Vodafone, di certo garanzia di qualità nella navigazione da smartphone e altro dispositivo mobile.

Tutto quanto appena descritto ha un costo decisamente ridotto nella specifica Black Friday Edition del 2022, a partire da oggi. La canonica spesa mensile di 9,90 dell’offerta Optima Super 100 scende a soli 4,95 euro. Il ribasso rispetto alla tariffa standard è netto e importante. Sempre in occasione della settimana del Black Friday che stiamo vivendo, anche il costo di attivazione dell’offerta si riduce sensibilmente, dai 15,90 euro ai soli 5 euro. Le speciali condizioni economiche saranno valide per complessivi 12 mesi dall’attivazione: successivamente il costo mensile sarà uguale a 9,90 euro.

Come procedere all’attivazione di Super 100 Black Friday Edition

Per approfittare dell’offerta Optima Super 100 nella sua Special Edition, basterà sottoscrivere la tariffa direttamente sul sito Optima Italia Mobile. La procedura prenderà solo qualche minuto e l’acquisto potrà essere effettuato nella modalità di pagamento preferita. L’attivazione della speciale promozione sarà possibile fino ad un eventuale esaurimento dell’offerta speciale: per questo motivo sarà meglio cogliere al volo l’occasione di risparmio, senza attendere oltre.

