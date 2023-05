Blanca, Don Matteo e Il Giovane Montalbano tornano in tv. La Rai si prepara a una lunga estate di repliche con alcune delle sue fiction di maggior successo. Stando alle prime indiscrezioni, l’appuntamento è a partire dal mese di giugno.

Si comincerà con Blanca, in replica con la prima stagione. L’apprezzata serie con Maria Chiara Giannetta sarà in onda su Rai1 dal 4 giugno, ogni domenica. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rispolverare le vicende della giovane Blanca Ferrando, dai romanzi di Patrizia Rinaldi, aspettando la seconda stagione. Dopo aver perso la vista a dodici anni, Blanca si trova ad un passo dal realizzare il sogno della sua vita: lavorare in polizia. Ma, una volta arrivata in commissariato per uno stage, si scontra contro la diffidenza di tutti.

Don Matteo invece dà appuntamento dal 3 luglio per una programmazione quotidiana. Secondo i primi dettagli, la longeva fiction che ha visto protagonista Terence Hill per vent’anni, sarà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10 con due episodi al giorno. Probabilmente vedremo le prime stagioni della fiction, che tornerà nel 2024 con la quattordicesima stagione.

C’è grande attesa per il nuovo capitolo di Don Matteo; sarà la prima stagione in assoluto senza la presenza di Terence Hill, sostituito nella precedente da Raoul Bova. Il cambio di testimone non ha influito sulla storia, anzi, ha portato record di ascolti per Rai1.

Infine, Il Giovane Montalbano dovrebbe tornare in replica sempre sulla rete ammiraglia dal 3 luglio, alle 21:30, con un episodio a settimana. La fiction, composta finora da due uniche stagioni, segue le vicende di un giovane Salvo Montalbano (interpretato qui da Michele Riondino), appena divenuto commissario a Vigata, comincia le sue prime indagini. Nonostante l’età, Salvo già dimostra abilità nel risolvere misteri all’apparenza molto complicati.

