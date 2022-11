L’ultima puntata della nuova edizione di Amore Criminale va in scena questa sera raccontando la storia di un altro femminicidio, la morte di un’altra donna che ha avuto l’unica colpa di essersi innamorata della persona sbagliata. La particolarità di quest’ultima puntata è la messa in onda alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con la conduzione di Emma D’Aquino pronta a raccontare la verità su Alessandra, una donna uccisa a 43 anni dall’ex compagno.

Chi era Alessandra Maffezzoli? La donna era una maestra elementare, molto amata dai suoi alunni, una madre attenta e amorevole che dedicava ai suoi figli e ai suoi alunni tutte le sue cure e il suo tempo, dopo che il padre dei bambini l’ha lasciata. Nel 2013, durante una gita sul lago di Garda, Alessandra conosce un uomo simpatico e dai modi gentili con il quale si trova subito in sintonia instaurando subito una bella amicizia. Ormai sola da tanti anni, Alessandra si innamora di quell’uomo divertente e allegro, che porta nella sua vita nuova energia fino a quando non rivela la sua vera natura e il carattere possessivo e geloso, tanto che Alessandra decide di chiudere la relazione.

Mai decisione fu più difficile e pericolosa visto a quel punto il suo ex ha messa in atto una vera e propria persecuzione ai danni di Alessandra che per dieci mesi si sentirà chiusa nella sua morsa fino a quando, la sera del primo giugno 2016, la uccide prima colpendola con un oggetto e poi ferendola a morte con numerose coltellate. L’uomo è stato condannato in primo grado nel settembre del 2017 a 15 anni e 4 mesi di carcere ed oggi il suo processo è definitivamente chiuso.