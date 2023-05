Ginny and Georgia rinnovata per la terza e quarta stagione. Il complicato rapporto tra madre e figlia continuerà ad essere raccontato almeno per i prossimi due anni.

Netflix ha rinnovato la serie tv annunciando anche il nuovo showrunner: sarà Sarah Glinski (Degrassi: Next Class) a prenderne il timone, sostituendo Debra J. Fisher.

La seconda stagione di Ginny and Georgia ha debuttato il 5 gennaio 2023 dopo una pausa di quasi due anni. Nel finale di stagione, Georgia si è aperta a Paul riguardo al suo violento ex Gil, alle sue azioni losche e ad altro del suo passato travagliato, ma ha tralasciato la verità su come ha ucciso i suoi due ex mariti. Nonostante tutto, Paul voleva ancora sposare Georgia.

La coppia si è sposata con una bellissima cerimonia, ma il loro primo ballo è stato interrotto dalla polizia. Le autorità hanno arrestato Georgia per l’omicidio del marito di Cynthia, Tom, che era in fin di vita.

Alla domanda se Paul inizierà a vedere sua moglie sotto una nuova luce e comincerà a nutrire dei sospetti che ci sia dell’altro che lei non gli stia dicendo, la creatrice/produttrice esecutiva Sarah Lampert ha risposto con una risata: “Una volta che vieni arrestato per omicidio, poi le cose arrivano tutte a galla.”

A proposito della dinamica tra Georgia, Joe e Cynthia, la creatrice della serie aveva dichiarato che non si assisterà a un triangolo necessariamente romantico. Georgia e Joe, pur provando ancora qualcosa l’una per l’altro, hanno deciso di restare amici. Lui, invece, ha iniziato una storia con Cynthia.

“Quello che succede negli episodi 8, 9 e 10 tra Joe, Cynthia e Georgia gioca un ruolo enorme nella terza stagione. Dal punto di vista della trama, stiamo gettando dei semi di cui vi renderete conto solo quando ci sarà una terza stagione. Solo lì saremo in grado di raccontare la storia che vogliamo, e allora tutto avrà un senso. Tutto tornerà in un modo che non ti aspettavi.”

