Il tono ne Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 cambierà dopo la rivelazione su Sauron nel finale della prima stagione. A dirlo è la produttrice esecutiva Lindsey Weber in un’intervista a Deadline.

Il cambio di rotta era inevitabile. L’ultimo episodio di stagione – ATTENZIONE: SPOILER! – si è concluso con Halbrand (interpretato da Charlie Vickers) che è stato smascherato da Galadriel e ha rivelato essere il Signore Oscuro Sauron. “La seconda stagione è fondamentalmente diversa poiché il nostro antagonista è ora in giro e fa le sue cose”, ha detto la Weber a Deadline. “Penso che in un certo senso il tono sarà più grintoso, più intenso, forse un po’ più spaventoso”.

Per quanto riguarda esattamente a che punto è la produzione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2, la produttrice ha dato qualche aggiornamento: “Questi primi giorni sono una specie di lusso per noi perché siamo solo all’inizio. Il nostro team sta ancora scrivendo la stagione. Sta perfezionando la sceneggiatura. A breve saremo sparsi in diversi set e luoghi per il mondo, tra registi diversi, e prepareremo riunioni e tante altre cose. E’ una produzione tentacolare.”

Lindsey Weber, che è un produttrice di 10 Cloverfield Lane e Star Trek Beyond, ha continuato dicendo: “Penso anche che all’inizio della prima stagione ci siano così tante novità, e devi vedere come se la caveranno i tuoi attori con il materiale, e come funziona l’intero equilibrio. Arrivando alla seconda stagione abbiamo il vantaggio di aver già costruito delle relazioni tra i personaggi – e anche il cast ha stretto dei legami tra loro. Questa cosa è davvero di grande vantaggio per noi.”

Le riprese de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 sono iniziate nel mese di ottobre a Londra, non più in Nuova Zelanda.

