Un nuovo singolo dei Queens Of The Stone Age dopo 6 anni? Sì, è successo. Da giorni la band di Josh Homme ha stuzzicato i fan con teaser criptici e disturbanti, e l’hype ha raggiunto livelli altissimi. Ciò che tutti speravano è ora realtà, e si chiama Emotion Sickness che sì, può soffrire l’omonimia con quel brano dei Silverchair del 1999, ma parliamo di cose diverse.

C’è di più: il nuovo singolo viene lanciato insieme all’annuncio di un nuovo album. Eravamo rimasti a Villains (2017), altri erano fermi a Songs For The Deaf (2002). Nel frattempo abbiamo avuto i Them Crooked Vultures – e magari ritornano anche loro, magari – e i Queens Of The Stone Age?

Il 2023 sarà quello di In Times New Roman, ottavo disco dei QOTSA in uscita il 16 giugno. Di cosa dobbiamo avere paura? Di niente: Emotion Sickness è un pezzo crudo in cui non mancano i coretti grotteschi di Josh e i riff assassini, i flam di batteria e la melodia. Sono tornati, i Queens Of The Stone Age, e dopo tanti anni di vuoto ci siamo accorti che qualcosa mancava. Homme ha sempre quell’aria dell’impomatato rockabilly-er con un occhio verso i Black Sabbath di Master Of Reality (1971) e l’altro verso i suoi Kyuss, ma le dita puntate verso il grunge e lo sludge metal.

Il risultato è un brano tipicamente à la Queens Of The Stone Age, e ciò significa coerenza. Josh Homme e soci ritornano con 10 brani. Ecco la tracklist completa:

