Alcune tensioni avrebbero messo Romina Power contro Loredana Lecciso in occasione dello show che Al Bano porterà su Canale 5 dall’Arena di Verona per celebrare i suoi 80 anni. La formula dubitativa è d’obbligo, in quanto nessuna delle parti interessate ha ancora commentato i rumor dai profili social ufficiali.

Prima di arrivare alla notizia, facciamo un salto indietro. In una puntata di Domenica In Loredana Lecciso era stata ospite di Mara Venier, ma quando aveva accennato il nome di Romina Power la conduttrice si era trovata costretta ad interromperla. Mara Venier aveva detto:

“Preferisco non nominare Romina, perché – posso dirlo pubblicamente – siamo stati diffidati dal fare il nome di Romina, per cui cercheremo di evitare. Tranquilla, Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara!”.

Nessuna novità fino ad oggi, mercoledì 10 maggio. Su Dagospia è stata pubblicata un’indiscrezione secondo la quale Al Bano avrebbe voluto la presenza di tutta la sua famiglia durante lo show, ma Romina Power si sarebbe opposta. Per questo – sempre secondo Dagospia – Loredana Lecciso avrebbe fatto “un passo indietro per amore dei figli”. Ribadiamo che per il momento le parti interessate non hanno confermato né smentito la notizia.

4 Volte 40 è il titolo dello show che Al Bano Carrisi terrà all’Arena Di Verona. Per il momento non è dato conoscere la data dell’evento. Solamente ieri Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista di Jasmine Carrisi.

La giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha raccontato la sofferenza negli anni in cui i suoi genitori erano spesso sotto l’occhio del gossip, con non poche confidenza durante la scuola. A proposito di Romina Power, Jasmine ha detto: “Con lei non ho rapporti”, senza aggiungere altro se non una scarsa frequentazione degli altri fratelli quando si presentano occasioni speciali.