Al via la prevendita dei biglietti per i concerti di Annalisa nei palasport nel 2024. L’artista si prepara al suo primo tour nei palasport in assoluto nella sua carriera, dopo l’esordio al Forum di Assago (Milano).

Domina l’estate 2023 e non solo, piazzando ai vertici delle classifiche due singoli: il primo è Mon Amour, il brano che ha rilasciato in solitaria in primavera, che non accenna a mollare le prime posizioni, ma c’è anche Disco Paradise, in collaborazione con Fedez e Articolo 31.

Il risultato? Annalisa è sicuramente tra le artiste donne dal maggior seguito oggi in Italia ed è il momento giusto per compiere un altro passo avanti nella sua carriera con l’annuncio del tour nei palasport. Saranno 6 i concerti in programma per il 2024, nella primavera. Le date sono attese nel mese di aprile, quando Annalisa toccherà la penisola in lungo e in largo – da nord a sud. Tra i palasport, anche un teatro: nella città di Padova, infatti, Annalisa si esibirà al Teatro Geox.

La prima tappa è quella di Firenze, il 6 aprile 2024, al Mandela Forum. Il 10 aprile la cantante è attesa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e poi al Pala Florio di Bari il 12 aprile. Si prosegue con un appuntamento a Napoli, Palapartenope, il 13 aprile. Il tour porterà Annalisa a Padova il 19 aprile (Gran Teatro Geox) e il 21 aprile a Roma al Palazzo dello sport, per l’ultimo concerto di questa leg.

I concerti di Annalisa nei palasport nel 2024

6/4 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐍𝐙𝐄 – Mandela Forum

10/4 𝐌𝐈𝐋𝐀𝐍𝐎 – Mediolanum Forum (Assago)

12/4 𝐁𝐀𝐑𝐈 – Palaflorio

13/4 𝐍𝐀𝐏𝐎𝐋𝐈 – Palapartenope

19/4 𝐏𝐀𝐃𝐎𝐕𝐀 – Gran Teatro Geox

21/4 𝐑𝐎𝐌𝐀 – Palazzo dello Sport

I biglietti per i concerti di Annalisa nei palasport nel 2024 sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali da venerdì 26 giugno 2023.