Sono stati annunciati i concerti di Angelina Mango nel 2023. La cantante, figlia del celebre cantante Pino Mango, sarà in tour prossimamente per calcare i palchi dei club della penisola e portare la sua musica in lungo e in largo. Si parte da Napoli, dove Angelina Mango sarà dal vivo il 12 ottobre al Duel Club.

Il 16 ottobre, la cantante è attesa a Roma per un evento presso Largo Venue, il 18 ottobre si esibirà a Firenze e il 19 ottobre a Torino. Il 21 ottobre sarà la volta di Bologna e il 23 ottobre è atteso a Milano per un concerto ai Magazzini Generali. A seguire, il 26 ottobre il tour fa tappa a Roncade (TV), ultimo appuntamento per ora.

I concerti di Angelina Mango nel 2023

12 ottobre • Napoli, Duel Club

14 ottobre • Bari, Demodè Club

16 ottobre • Roma, Largo Venue

18 ottobre • Firenze, Viper Theatre

19 ottobre • Torino, Hiroshima Mon Amour

21 ottobre • Bologna, Locomotiv Club

23 ottobre • Milano, Magazzini Generali

26 ottobre • Roncade (TV), New Age Club

I biglietti per i concerti di Angelina Mango nel 2023 sono disponibili in prevendita in anteprima su My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 21 giugno. La prevendita generale verrà attivata e alle ore 11:00 di giovedì 22 giugno via TicketOne e TicketMaster.

L’album di Angelina Mango

Dopo alcuni singoli rilasciati da indipendente, Angelina Mango ha avuto accesso al talent show Amici di Maria De Filippi dove è giunta fino alla finalissima. Successivamente ha pubblicato il suo primo album dal titolo Voglia Di Vivere, riassunto delle prime fasi del suo percorso. L’EP contiene i brani presentati ad Amici e il singolo di lancio, Ci Pensiamo Domani. Saranno queste le canzoni inserite nella scaletta dei concerti autunnali di Angelina.