Al via la prevendita dei biglietti per Il Volo a Milano a settembre. Il trio pop-lirico si esibirà in cinque appuntamenti al Teatro degli Arcimboldi all’inizio del mese. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

Dopo il grande successo del concerto dall’Arena di Verona trasmesso su Canale 5, lo spettacolo Tutti per uno, che ha vinto lo share della prima serata, verrà riproposto al Teatro Arcimboldi di Milano in 5 serate-evento uniche che non verranno, per il momento, replicate in altre città.

È la prima volta che Il Volo si esibisce in un teatro in Italia, scegliendo una location più intima rispetto a palasport e arene a cui hanno abituato i fan della penisola. Ciò che bisogna aspettarsi dalle cinque date teatrali è un live più intimo che consentirà al trio un legame speciale con il pubblico in un’atmosfera diversa dal solito. Preparatevi dunque ad uno show che creerà un’armonia magica trasportando gli spettatori in un viaggio indimenticabile.

Sul palco, Piero, Ignazio e Gianluca, saranno accompagnati dall’Orchestra. In scaletta i loro classici, come “Ecstasy Of Gold”, dal loro ultimo album “Il Volo Sings Morricone”, la loro hit “Grande amore” e i classici della canzone popolare come “‘O Sole Mio” e “Il Mondo” e dell’opera come “Nessun dorma” e “Libiamo ne’ Lieti Calici”.

I biglietti per Il Volo a Milano a settembre sono disponibili in prevendita su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Prezzi biglietti per Il Volo a Milano a settembre

I prezzi dei biglietti per Il Volo a Milano a settembre, al Teatro degli Arcimboldi, vanno da un minimo di 39 euro per la seconda galleria con visibilità limitata per arrivare ai 95 euro per un posto nel settore della platea bassa. La platea alta ha due fasce di prezzo: la categoria 1 è in vendita a 85 euro e la categoria 2 a 79 euro. I biglietti nella prima galleria costano 59 euro e quelli nella seconda galleria 49 euro.