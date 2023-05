In un futuro distopico e post apocalittico si intrecciano le storie di Silo, la nuova serie tv di fantascienza ora disponibile su Apple Tv+. Dal 5 maggio i primi due episodi sono visibili sulla piattaforma di streaming, che lancerà i restanti 8 (per un totale di 10 puntate) a cadenza settimanale fino al 30 giugno.

La storia di Silo si basa su una trilogia di romanzi distopici scritti da Hugh Howey: Wool, Shift e Dust. Le vicende che animano la serie tv si svolgono in un silo in cui vivono tutti i 10 mila superstiti di una terribile e misteriosa catastrofe. Il solo legame che essi hanno col mondo esterno è un grosso monitor, collegato con una telecamera, in cui vedono cosa succede all’esterno del silo. Gli abitanti del silo hanno due modi per uscire: farlo in modo volontario o essendo espulsi per punizione. Chi esce riceve uno straccio per pulire la telecamera esterna e non può più farvi ritorno.

Non è dato sapere come e perché sia stato costruito il silo, perché chiunque provi a scoprirlo va incontro a una brutta fine. La protagonista della serie è Juliette, interpretata da Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible). Juliette è un’ingegnera che indaga sull’omicidio di una persona da lei amata.

Silo – Cast

Accanto a Rebecca Ferguson, nel cast di Silo compaiono; David Oyelowo nei panni dello sceriffo Holston; Tim Robbins interpreta Bernard; Common è Sims; Chinaza Uche (Paul); Rashida Jones (Allison); Iain Glen (dottor Pete Nichols); Will Patton (Marnes). Il cast si completa con Harriet Walter, Avi Nash, Ferdinand Kingsley, Shane McRae, Matt Gomez Hidaka, Rick Gomez, Lee Drage, Henry Garrett, Will Merrick e Paul Herzberg.

La prima stagione della serie creata da Graham Yost, mentre la regia è curata da David Semel e Morten Tyldum.