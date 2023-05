Chi sono i finalisti di Amici 22? La finale di Amici di Maria De Filippi 2022/2023 è ormai alle porte: si terrà il 14 maggio, eccezionalmente di domenica, per lasciare spazio alla finale di Eurovision Song Contest in onda sulla Rai sabato 13 maggio.

La finale di Amici 22, dunque, è rimandata di un giorno. Poco male per i concorrenti che hanno affrontato un lungo percorso per disputare l’ultimo appuntamento nel talent show di Canale 5. Cosa vedremo nella finale di Amici e chi sono i finalisti di Amici 22? I nomi dei concorrenti che disputeranno la finalissima verranno svelati al termine della semifinale in scena su Canale 5 sabato 6 maggio.

Poche le certezze. Innanzitutto sappiamo che i concorrenti di Amici a raggiungere la finale saranno in tutto 5, dopo l’ultima eliminazione di sabato 6 maggio, della semifinale.

Disputano la semifinale di Amici le ballerine Isobel e Maddalena, il ballerino Mattia, i cantanti Wax e Aaron e la cantante Angelina. Uno di loro non arriverà in finale.

I concorrenti al serale di Amici

Isobel

Maddalena

Federica eliminata nella quinta puntata del serale

Angelina

Mattia

Wax

Aaron

Alessio eliminato nella quarta puntata del serale

Ramon eliminato nella sesta puntata del serale

Cricca eliminato nella settima puntata del serale

Piccolo G eliminato nella seconda puntata del serale

Samu eliminato nella terza puntata del serale

Megan eliminata nella prima puntata del serale

NDG eliminato nella prima puntata del serale

Gianmarco eliminato nella seconda puntata del serale

I semifinalisti di Amici 22

Isobel

Maddalena

Angelina

Mattia

Wax

Aaron