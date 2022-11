Il Paradiso delle Signore oggi, 28 novembre, non va in onda. Il pubblico di Rai1 farà bene a mettersi l’anima in pace perché da oggi la Contessa e i suoi finiranno in panchina in attesa che i tempi sano maturi per il loro rientro, ma quando succederà tutto questo? Chi sta seguendo la programmazione Rai sa bene che le partite dei Mondiali in Qatar stanno occupando il palinsesto e le cose peggioreranno proprio a partire da oggi con l’arrivo delle fasi finali.

Nel dettaglio, Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 28 novembre, ma questo non sarà l’unico giorno in cui faremo a meno della soap opera italiana. Da quanto si apprende, infatti, la messa in onda sarà sospesa per ben due settimane in daytime. La Rai ha scelto di fare a meno di ascolti record piazzando la Contessa e i suoi in panchina per due settimane per lasciare spazio alla messa in onda delle fasi finali di questo Mondiale senza la nostra Italia e così sarà fino al prossimo 9 dicembre.

La nota positiva è che, proprio per via di questa pausa forzata, la soap non andrà in vacanza a Natale, o quasi. Il Paradiso delle Signore tornerà in onda da lunedì 12 dicembre e terrà compagnia al pubblico senza ulteriore pausa nemmeno nei giorni natalizi in cui solitamente non va in onda, vedremo quindi delle puntate a tema? Quello che sappiamo è che avvincenti trame si avvicinano a partire da quelle che coinvolgono Flora e la sua decisione in merito alla proposta di matrimonio ricevuta da Umberto. Dall’altro lato c’è Maria alle prese, invece, con delle nozze combinate con Vito ma con un terzo incomodo, Roberto Landi.

Infine, occhi puntati su Adelaide e Marcello, nascerà davvero l’amore tra di loro? Lo scopriremo nei prossimi giorni, grazie ad un movimentato Natale.